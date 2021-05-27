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Номер извещения
32110267679
Уникальный номер закупки
МИ-018-ПП-21
Наименование закупки
МИ-018-ПП-21 на право заключения договора на выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Тюмень Водоканал» по лотам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 06:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
l.dorogina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорогина Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
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Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 11:29 GMT +326.05.2021 11:2926.05.2021 11:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267679Дата и время окончания срока приема заявок Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Подведение итогов не позднее
21.07.2021 12:0021.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.07.202121.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ
Начальная цена
61 820 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 09:00 GMT +327.05.2021 09:0027.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267679Дата и время окончания срока приема заявок Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Подведение итогов не позднее
21.07.2021 12:0021.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.07.202121.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ
Начальная цена
61 820 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 11:15 GMT +326.05.2021 11:1526.05.2021 11:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267679Дата и время окончания срока приема заявок Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Подведение итогов не позднее
21.07.2021 12:0021.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.07.202121.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ
Начальная цена
61 820 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 12:38 GMT +326.05.2021 12:3826.05.2021 12:38Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267679Дата и время окончания срока приема заявок Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Подведение итогов не позднее
21.07.2021 12:0021.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.07.202121.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ
Начальная цена
61 820 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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