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    Главная / Торги / МИ-018-ПП-21 на право заключения договора на выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Тюмень Водоканал» по лотам

    МИ-018-ПП-21 на право заключения договора на выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Тюмень Водоканал» по лотам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 09:0027.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267679Дата и время окончания срока приема заявок Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110267679

    Уникальный номер закупки

    МИ-018-ПП-21

    Номер закупки

    МИ-018-ПП-21

    Наименование закупки

    МИ-018-ПП-21 на право заключения договора на выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Тюмень Водоканал» по лотам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 06:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2.3.1_Приложение_1_к_ТЗ___Перечень_ТРУ_Группы_А.xlsx

    2.3._Приложение__1.3_к_ЗД___Техзадание_на_благоустройство__лот_1__2__3_4_.docx

    3._Приложение__2_к_ЗД__Проект_договора__лот_1_2_3_4_.docx

    4._Приложение__3_к_ЗД_Формы_подачи_предложений.doc

    5_Приложение__4_к_ЗД__ККО__Лот_1__2__3_4_.xls

    3.1_Приложения___1_4_к_договору.7z

    2.1._Приложение__1.1_к_ЗД___Техзадание_на_водоснабжение__лот_1__2__3_4_.docx

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ__34_2021_вопрос_3.3.pdf

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ__34_2021_вопрос_3.3.pdf

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ__34_2021_вопрос_3.3.pdf

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ__34_2021_вопрос_3.3.pdf

    1._Информационная_карта_МИ_018_ПП_21.docx

    2.2._Приложение__1.2_к_ЗД___Техзадание_на_водоотведение__лот_1__2__3_4_.docx

    6._ГЛБ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    l.dorogina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дорогина Любовь Александровна

    Место рассмотрения предложений

    115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 11:29 GMT +326.05.2021 11:2926.05.2021 11:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267679Дата и время окончания срока приема заявок Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2021 12:0021.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.202121.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ

    Начальная цена

    61 820 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ одним платежом в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в том числе ежемесячного). Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ на каж-дом объекте согласовываются Сторонами в Графике произ-водства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 5). Срок окончания выполнения работ по настоящему Договору – 31 мая 2024г. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства проводятся: - в «летнем» варианте - в «зимнем» варианте – период времени с 15 октября по 15 апреля, который в зависимости от погодных условий может быть изменен муниципальным правовым актом Администра-ции города Тюмени. Нарушенное благоустройство, восста-новленное в зимнем варианте, необходимо восстановить в летнем варианте в срок до 01 июня. Срок восстановления нарушенного благоустройства в «летнем» варианте и в «зим-нем» варианте не может превышать 7 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/973893/name/60e2e57ce6d606.63186280

    05.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 09:00 GMT +327.05.2021 09:0027.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267679Дата и время окончания срока приема заявок Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2021 12:0021.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.202121.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ

    Начальная цена

    61 820 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ одним платежом в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в том числе ежемесячного). Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ на каж-дом объекте согласовываются Сторонами в Графике произ-водства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 5). Срок окончания выполнения работ по настоящему Договору – 31 мая 2024г. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства проводятся: - в «летнем» варианте - в «зимнем» варианте – период времени с 15 октября по 15 апреля, который в зависимости от погодных условий может быть изменен муниципальным правовым актом Администра-ции города Тюмени. Нарушенное благоустройство, восста-новленное в зимнем варианте, необходимо восстановить в летнем варианте в срок до 01 июня. Срок восстановления нарушенного благоустройства в «летнем» варианте и в «зим-нем» варианте не может превышать 7 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/973903/name/60e2e7101004a8.28156308

    05.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 11:15 GMT +326.05.2021 11:1526.05.2021 11:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267679Дата и время окончания срока приема заявок Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2021 12:0021.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.202121.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ

    Начальная цена

    61 820 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ одним платежом в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в том числе ежемесячного). Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ на каж-дом объекте согласовываются Сторонами в Графике произ-водства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 5). Срок окончания выполнения работ по настоящему Договору – 31 мая 2024г. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства проводятся: - в «летнем» варианте - в «зимнем» варианте – период времени с 15 октября по 15 апреля, который в зависимости от погодных условий может быть изменен муниципальным правовым актом Администра-ции города Тюмени. Нарушенное благоустройство, восста-новленное в зимнем варианте, необходимо восстановить в летнем варианте в срок до 01 июня. Срок восстановления нарушенного благоустройства в «летнем» варианте и в «зим-нем» варианте не может превышать 7 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/973908/name/60e2e8069f23f0.02303497

    05.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 4

    Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 12:38 GMT +326.05.2021 12:3826.05.2021 12:38Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267679Дата и время окончания срока приема заявок Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2021 12:0021.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.202121.07.2021 12:0021.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267679Подведение итогов не позднее Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ

    Начальная цена

    61 820 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ одним платежом в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в том числе ежемесячного). Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ на каж-дом объекте согласовываются Сторонами в Графике произ-водства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 5). Срок окончания выполнения работ по настоящему Договору – 31 мая 2024г. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства проводятся: - в «летнем» варианте - в «зимнем» варианте – период времени с 15 октября по 15 апреля, который в зависимости от погодных условий может быть изменен муниципальным правовым актом Администра-ции города Тюмени. Нарушенное благоустройство, восста-новленное в зимнем варианте, необходимо восстановить в летнем варианте в срок до 01 июня. Срок восстановления нарушенного благоустройства в «летнем» варианте и в «зим-нем» варианте не может превышать 7 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/973914/name/60e2e8a2590db0.92507108

    05.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ"

    Кол-во: 1.00000

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