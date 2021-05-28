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    Главная / Торги / УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН

    УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105173Дата и время окончания срока приема заявок УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОНЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105173

    Уникальный номер закупки

    476482

    Номер закупки

    476482

    Наименование закупки

    УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.05.2021 10:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Договор_2021__поставка_на_ЧМК.doc

    Техническое_задание.pdf

    3.1_УВЕДОМЛЕНИЕ.docx

    3._Документация_ГПБ..doc

    2._Типовая_спецификация_к_договору.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-41-75

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    natalyaplotnikova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плотникова Наталья Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 10:00 GMT +328.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105173Дата и время окончания срока приема заявок УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОНЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.08.2021 10:0030.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105173Подведение итогов не позднее УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОНЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.08.202130.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105173Подведение итогов не позднее УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОНЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    32.30.15.110

    Инвентарь для спортивных игр

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН"

    Кол-во: 1

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