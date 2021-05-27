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    Главная / Торги / МИ-018-ПИР-СМР-ИП-21 на право заключение договора на выполнение полного комплекса работ «под ключ» для подключения объекта капитального строительства: «Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г. Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений – 8478,20 м2).»

    МИ-018-ПИР-СМР-ИП-21 на право заключение договора на выполнение полного комплекса работ «под ключ» для подключения объекта капитального строительства: «Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г. Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений – 8478,20 м2).»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 10:4527.05.2021 10:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274642Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ "под ключ" по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства: "Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г.Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений - 8478,20 м2"121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110274642

    Уникальный номер закупки

    МИ-018-ПИР-СМР-ИП-21

    Номер закупки

    МИ-018-ПИР-СМР-ИП-21

    Наименование закупки

    МИ-018-ПИР-СМР-ИП-21 на право заключение договора на выполнение полного комплекса работ «под ключ» для подключения объекта капитального строительства: «Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г. Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений – 8478,20 м2).»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ__34_2021_вопрос_3.2.pdf

    5._Приложение__4_к_ЗД__Критерии_оценки.xlsx

    4._Приложение__3_к_ЗД__Формы_подачи_предложений.doc

    1._Информационная_карта_МИ_018_ПИР_СМР_ИП_21.docx

    3._Приложение__2_к_ЗД__Договор_ПИР_и_СМР_под_ключ.docx

    6._ГЛБ.docx

    2.1._Приложения_к_Техническому_заданию.7z

    3.1._Приложения_к_договору.7z

    4.1._Приложение__3.1_к_Формам___Календарный_график.xlsx

    2._Приложение__1_к_ЗД___Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1733

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    t.kuznecova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ "под ключ" по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства: "Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г.Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений - 8478,20 м2"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 10:45 GMT +327.05.2021 10:4527.05.2021 10:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274642Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ "под ключ" по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства: "Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г.Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений - 8478,20 м2"121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2021 12:0002.07.2021 12:0002.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274642Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ "под ключ" по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства: "Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г.Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений - 8478,20 м2"121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.202102.07.2021 12:0002.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274642Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ "под ключ" по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства: "Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г.Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений - 8478,20 м2"121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ "под ключ" по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства: "Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г.Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений - 8478,20 м2"

    Начальная цена

    16 831 126,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/954350/name/60c32dd90b9ca1.91864568

    11.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ "под ключ" по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства: "Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г.Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений - 8478,20 м2""

    Кол-во: 1.00000

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