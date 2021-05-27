www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110274642
Уникальный номер закупки
МИ-018-ПИР-СМР-ИП-21
Наименование закупки
МИ-018-ПИР-СМР-ИП-21 на право заключение договора на выполнение полного комплекса работ «под ключ» для подключения объекта капитального строительства: «Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г. Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений – 8478,20 м2).»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1733
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
t.kuznecova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса работ "под ключ" по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства: "Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г.Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений - 8478,20 м2"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 10:45 GMT +327.05.2021 10:4527.05.2021 10:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274642Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ "под ключ" по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства: "Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г.Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений - 8478,20 м2"121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
02.07.2021 12:0002.07.2021 12:0002.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274642Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ "под ключ" по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства: "Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г.Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений - 8478,20 м2"121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.07.202102.07.2021 12:0002.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274642Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ "под ключ" по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства: "Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г.Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений - 8478,20 м2"121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ "под ключ" по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства: "Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г.Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений - 8478,20 м2"
Начальная цена
16 831 126,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.