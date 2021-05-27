МИ-018-ПИР-СМР-ИП-21 на право заключение договора на выполнение полного комплекса работ «под ключ» для подключения объекта капитального строительства: «Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г. Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений – 8478,20 м2).»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110274642 Уникальный номер закупки МИ-018-ПИР-СМР-ИП-21 Номер закупки МИ-018-ПИР-СМР-ИП-21 Наименование закупки МИ-018-ПИР-СМР-ИП-21 на право заключение договора на выполнение полного комплекса работ «под ключ» для подключения объекта капитального строительства: «Многоэтажные жилые дома с нежилыми объектами в микрорайоне "Тура-2" в г. Тюмени. Жилой дом ГП-1 со встроенным нежилым помещением (этажность 12-эт., в т.ч. 10-эт. жилых, техподполье, технический этаж; количество квартир 227 шт., общая площадь жилых помещений – 8478,20 м2).» Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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