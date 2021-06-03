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    Главная / Торги / Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)

    Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.06.2021 14:0003.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273002Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110273002

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    13.05.2021 10:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.7z

    PrTKVOZKr_Протокол_ТК_ВОЗ__45_2021_5.1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    s.zhdanova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жданова Светлана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.06.2021 14:00 GMT +303.06.2021 14:0003.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273002Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Дата и время вскрытия заявок

    03.06.2021 14:0003.06.2021 14:0003.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110273002Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2021 14:0013.07.2021 14:0013.07.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273002Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.202113.07.2021 14:0013.07.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273002Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)

    Начальная цена

    15 620 221,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16

    Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/989294/name/60f7fbfdbf5a86.10212578

    21.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)"

    Кол-во:

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