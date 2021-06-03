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Номер извещения
32110273002
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
13.05.2021 10:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
s.zhdanova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жданова Светлана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.06.2021 14:00 GMT +303.06.2021 14:0003.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273002Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Дата и время вскрытия заявок
03.06.2021 14:0003.06.2021 14:0003.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110273002Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Подведение итогов не позднее
13.07.2021 14:0013.07.2021 14:0013.07.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273002Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.07.202113.07.2021 14:0013.07.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273002Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы по объекту: «Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода» (Этап 2,3)
Начальная цена
15 620 221,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
71.12.16
71.12
Документация лота
Кол-во:
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