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    Главная / Торги / МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал».

    МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248601Дата и время окончания срока приема заявок МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110248601

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    МИ-022-ТМЦ-ПП-21

    Наименование закупки

    МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 12:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ТК_ВОЗ___33_2021_03.06.2021_3.9.pdf

    3._Приложение__1_к_ТЗ___Перечень_и_объемы.xlsx

    2._Приложение__1_к_ЗД___Техническое_задание.docx

    5.2._Приложение__3.2_к_ЗД__Форма_согласия_ЮЗДО.docx

    5.1._Приложение__3.1._к_ЗД_Форма_оферты__ТКП.xlsx

    6._Приложение___4_к_ЗД__ККО.XLS

    1._Информационная_карта_МИ_022_ТМЦ_ПП_21.docx

    4._Приложение__2_к_ЗД_проект_Договора.docx

    5._Приложение__3_к_ЗД_Формы_подачи_предложений.doc

    7._Памятка_ГЛБ.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    e.yshakova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 09:00 GMT +319.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248601Дата и время окончания срока приема заявок МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2021 12:0026.06.2021 12:0026.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248601Подведение итогов не позднее МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.202126.06.2021 12:0026.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248601Подведение итогов не позднее МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал».

    Начальная цена

    4 012 216,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31, Центральный склад.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора на поставку оборудования. Срок оплаты: Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. настоящего Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления счета-фактуры посредством ЭДО либо оригинала не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    28.13.3

    Части насосов и компрессоров

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951100/name/60c04e32e42601.05515718

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Износное кольцо корпуса насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Износное кольцо рабочего колеса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Роликовый подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Роликовый подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Шариковый подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Механическое уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Механическое уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Комплект уплотнительных колец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Комплект уплотнительных колец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Направляющее кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Корпус насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Силовой кабель SUBCAB 3x70+2G35/2+S(2x0,5)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 13"

    "Уплотнительная втулка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Уплотнительная втулка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Контрольный кабель SUBCAB 12x1,5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "Датчик протечки FLS10"

    Кол-во: 2

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