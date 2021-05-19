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Номер извещения
32110248601
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 12:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
e.yshakova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
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МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 09:00 GMT +319.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248601Дата и время окончания срока приема заявок МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Подведение итогов не позднее
26.06.2021 12:0026.06.2021 12:0026.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248601Подведение итогов не позднее МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.06.202126.06.2021 12:0026.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248601Подведение итогов не позднее МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал».
Начальная цена
4 012 216,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31, Центральный склад.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
28.13.3
28.13
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 80
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 2
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