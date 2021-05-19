МИ-022-ТМЦ-ПП-21 Поставка запасных частей для насосного агрегата Flygt на НСВ-8 для нужд ООО «Тюмень Водоканал».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора на поставку оборудования. Срок оплаты: Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. настоящего Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления счета-фактуры посредством ЭДО либо оригинала не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты.