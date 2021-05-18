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    Главная / Торги / ГАЗЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

    ГАЗЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105581Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗЫ ТЕХНИЧЕСКИЕЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105581

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    475957

    Наименование закупки

    ГАЗЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 11:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ.doc

    Спецификация.xlsx

    Приложение___2.doc

    Приложение___4.pdf

    ГП105581_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-30-83

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    amfeschenko@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фещенко Александра Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ГАЗЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 12:00 GMT +318.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105581Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗЫ ТЕХНИЧЕСКИЕЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105581Подведение итогов не позднее ГАЗЫ ТЕХНИЧЕСКИЕЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105581Подведение итогов не позднее ГАЗЫ ТЕХНИЧЕСКИЕЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГАЗЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108359/name/61b714b316d154.65178189

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ"

    Кол-во: 232

    "Позиция 2"

    "ПРОПАН-БУТАН СПБТ"

    Кол-во: 19132

    "Позиция 3"

    "ГЕЛИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ"

    Кол-во: 267.9

    "Позиция 4"

    "СМЕСЬ ГАЗОВАЯ ЗАЩИТНАЯ К-18 AR-СО2 40Л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "СМЕСЬ ГАЗОВАЯ CH4-AR 9,5-10% (БАЛ. 40Л)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА (ДИОКСИД УГЛЕРОДА, УГЛЕКИСЛОТА) ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗООБРАЗНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ"

    Кол-во: 89815

    "Позиция 7"

    "БАЛЛОН ПРОПАНОВЫЙ 50Л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "БАЛЛОН УГЛЕКИСЛОТНЫЙ 40Л"

    Кол-во: 2

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