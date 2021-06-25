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    Главная / Торги / Приток дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр. Комсомольскому, парку Изумрудному до бульвара 9 Января в г. Барнауле (2 этап строительства)

    Приток дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр. Комсомольскому, парку Изумрудному до бульвара 9 Января в г. Барнауле (2 этап строительства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2021 10:0025.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272989Дата и время окончания срока приема заявок СМР Приток дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр. Комсомольскому, парку Изумрудному до бульвара 9 Января в г. Барнауле (2 этап строительства)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110272989

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приток дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр. Комсомольскому, парку Изумрудному до бульвара 9 Января в г. Барнауле (2 этап строительства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    13.05.2021 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная.rar

    PrTKVOZBr_Протокол_ТК_ВОЗ__43_2021_от_08.07.2021_1.4.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    СМР Приток дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр. Комсомольскому, парку Изумрудному до бульвара 9 Января в г. Барнауле (2 этап строительства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2021 10:00 GMT +325.06.2021 10:0025.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272989Дата и время окончания срока приема заявок СМР Приток дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр. Комсомольскому, парку Изумрудному до бульвара 9 Января в г. Барнауле (2 этап строительства)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2021 10:0025.06.2021 10:0025.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110272989Дата и время вскрытия заявок СМР Приток дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр. Комсомольскому, парку Изумрудному до бульвара 9 Января в г. Барнауле (2 этап строительства)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2021 08:0013.07.2021 08:0013.07.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272989Подведение итогов не позднее СМР Приток дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр. Комсомольскому, парку Изумрудному до бульвара 9 Января в г. Барнауле (2 этап строительства)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.202113.07.2021 08:0013.07.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272989Подведение итогов не позднее СМР Приток дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр. Комсомольскому, парку Изумрудному до бульвара 9 Января в г. Барнауле (2 этап строительства)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СМР Приток дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр. Комсомольскому, парку Изумрудному до бульвара 9 Января в г. Барнауле (2 этап строительства)

    Начальная цена

    33 012 841,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    42.21.1

    Коммуникации инженерные для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1008031/name/6115c43dbb1929.02258738

    13.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМР Приток дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр. Комсомольскому, парку Изумрудному до бульвара 9 Января в г. Барнауле (2 этап строительства)"

    Кол-во: 1.00000

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