Приток дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр. Комсомольскому, парку Изумрудному до бульвара 9 Января в г. Барнауле (2 этап строительства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110272989 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Приток дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр. Комсомольскому, парку Изумрудному до бульвара 9 Января в г. Барнауле (2 этап строительства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

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