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    Главная / Торги / Поставка газовых баллонов 50л

    Поставка газовых баллонов 50л

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264933Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газовых баллонов 50лКировскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110264933

    Уникальный номер закупки

    475424

    Номер закупки

    475424

    Наименование закупки

    Поставка газовых баллонов 50л

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 10:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор.docx

    спецификация.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_СМП_Товары.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_ЭФ__350430.docx

    техническое_задание_баллоны.docx

    Форма_12_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Форма_Коммерческого_предложения___445385.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГАЗИНВЕСТ
    Все закупки и тендеры ЛОГАЗИНВЕСТ

    Юридический адрес

    187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А

    Почтовый адрес

    187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А

    Контактный телефон

    +7 81362 2-34-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@logazinvest.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратьев Геннадий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Кировск

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Закупки и тендеры Изделия металлические готовые прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газовых баллонов 50л

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264933Подведение итогов не позднее Поставка газовых баллонов 50лКировск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газовых баллонов 50л

    Начальная цена

    1 080 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГАЗИНВЕСТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛОГАЗИНВЕСТ
    Все закупки и тендеры ЛОГАЗИНВЕСТ

    Адрес местонахождения

    187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.9

    Производство прочих готовых металлических изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий"

    Кол-во: 400.00000

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