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    Главная / Торги / Оборудование видеонаблюдения

    Оборудование видеонаблюдения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 14:0919.05.2021 14:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105206Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование видеонаблюденияЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105206

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    475358

    Наименование закупки

    Оборудование видеонаблюдения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.05.2021 12:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__2_ТЗ.pdf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf

    Приложение__1_Оферта.doc

    Приложение__3_Проект_Договора.doc

    Приложение__3_1_Проект_Договора_нерезидент_РФ.docx

    Приложение__3_2_Проект_Спецификации.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-53-10

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AndreyMashtakov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маштаков Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование видеонаблюдения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 14:09 GMT +319.05.2021 14:0919.05.2021 14:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105206Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование видеонаблюденияЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 14:0030.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105206Подведение итогов не позднее Оборудование видеонаблюденияЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105206Подведение итогов не позднее Оборудование видеонаблюденияЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование видеонаблюдения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 30 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    26.40.33.110

    Видеокамеры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОММУТАТОР MIKROTIK CRS328-24P-4S+RM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "LED-ТЕЛЕВИЗОР 43" ЧЕРНЫЙ LG43LM5700PLA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "IP-КАМЕРА HIKVISION DS-2CD2423GO-IW"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "IP-КАМЕРА HIKVISION DS-2CD2623GO-IZS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "ДИСК ЖЕСТКИЙ WESTERN DIGITAL 4ТБWD40EFAX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ИНЖЕКТОР POE / POE+ 30ВТ AN-PI30G"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "КОРОБКА МОНТАЖНАЯ HIKVISION DS-1260ZJ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ ДЛЯ ТВ LCD-1700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ПАТЧКОРД RJ 45 2М"

    Кол-во: 52

    "Позиция 10"

    "КАБЕЛЬ HDMI(М)-HDMI(М) 30М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ДИСК ЖЕСТКИЙ WESTERN DIGITAL 4ТБWD40EFAX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "IP-В/РЕГИСТРАТОР HIKVISION DS-8664NI-I8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "ШКАФ 6U APC NETSHELTER WX AR106SH6 600MM"

    Кол-во: 1

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    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регионы 2:
    Краснодарский край
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