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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105206
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оборудование видеонаблюдения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.05.2021 12:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-53-10
Факс
--
Адрес электронной почты
AndreyMashtakov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маштаков Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оборудование видеонаблюдения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 14:09 GMT +319.05.2021 14:0919.05.2021 14:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105206Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование видеонаблюденияЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 14:0030.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105206Подведение итогов не позднее Оборудование видеонаблюденияЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование видеонаблюдения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
26.40.33.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 52
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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