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    Главная / Торги / КО-025-ТМЦ-ПП-21 в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку фитингов ПЭ для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    КО-025-ТМЦ-ПП-21 в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку фитингов ПЭ для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 08:3004.06.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248830Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов ПЭ 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110248830

    Уникальный номер закупки

    КО-025-ТМЦ-ПП-21

    Номер закупки

    КО-025-ТМЦ-ПП-21

    Наименование закупки

    КО-025-ТМЦ-ПП-21 в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку фитингов ПЭ для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2.1_Приложение___1_к_ТЗ_Перечень_и_объемы.xlsx

    2.__Приложение__1_к_ЗД___Техническое_задание.docx

    6._Памятка_ГЛБ.DOCX

    3._Приложение__2_к_ЗД___Договор.docx

    5._Приложение_4_к_ЗД_Критерии_оценки.xls

    1._Информационная_карта_КО_025_ТМЦ_ПП_21.docx

    4.2._Приложение_3.2_к_ЗД__Форма_согласия_ЮЗДО.docx

    4.1._Приложение_3.1._к_ЗД_Форма_оферты__ТКП.xlsx

    4._Приложение_3_к_ЗД_Формы_подачи_предложений.doc

    PrTKVOZTm_Протокол_ТК_ВОЗ__36_2021_от_16.06.2021_3.6.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1733

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    t.kuznecova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фитингов ПЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 08:30 GMT +304.06.2021 08:3004.06.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248830Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов ПЭ 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2021 12:0002.07.2021 12:0002.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248830Подведение итогов не позднее Поставка фитингов ПЭ 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.202102.07.2021 12:0002.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248830Подведение итогов не позднее Поставка фитингов ПЭ 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фитингов ПЭ

    Начальная цена

    14 427 079,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    22.21.2

    Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/967903/name/60d9a52310e307.34322680

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод сварной 30º ПЭ100 SDR 17 Ø 1400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Отвод сварной 90º ПЭ100 SDR 17 Ø 1400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Отвод сварной 90º ПЭ100 SDR 17 Ø 1600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Отвод сварной 45º ПЭ100 SDR 17 Ø 630"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Отвод сварной 60º ПЭ100 SDR 17 Ø 800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Отвод сварной 90º ПЭ100 SDR 17 Ø 630"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Отвод сварной 90º ПЭ100 SDR 17 Ø 800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR 17 Ø 630"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR 17 Ø 800*630"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR 17 1200*800"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR 17 Ø 1400"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Переход К ПЭ100 SDR 17 1200/800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Переход К ПЭ100 SDR 17 1400/1200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Переход К ПЭ100 SDR 17 800/630"

    Кол-во: 7

    "Позиция 15"

    "Переход К ПЭ100 SDR 17 1400/800"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Переход К ПЭ100 SDR 17 1400/1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Переход Э 1600*1400 ПЭ100 SDR 17"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ø 630"

    Кол-во: 24

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