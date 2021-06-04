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Номер извещения
32110248830
Уникальный номер закупки
КО-025-ТМЦ-ПП-21
Наименование закупки
КО-025-ТМЦ-ПП-21 в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку фитингов ПЭ для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1733
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
t.kuznecova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фитингов ПЭ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 08:30 GMT +304.06.2021 08:3004.06.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248830Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов ПЭ 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
02.07.2021 12:0002.07.2021 12:0002.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248830Подведение итогов не позднее Поставка фитингов ПЭ 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фитингов ПЭ
Начальная цена
14 427 079,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
22.21.2
22.21
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 24
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