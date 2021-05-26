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Номер извещения
32110275526
Уникальный номер закупки
119/2021, 118/2021, 129/2021
Наименование закупки
Лот № 1 – Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)). Лот № 2 – Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)). Лот № 3 – Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
13.05.2021 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
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Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ))
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 11:00 GMT +326.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275526Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 11:0026.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275526Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
09.07.2021 17:0009.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275526Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.07.202109.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275526Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ))
Начальная цена
1 380 324,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
33.12.29
33.12
Документация лота
Кол-во:
Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ))
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 11:00 GMT +326.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275526Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 11:0026.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275526Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
09.07.2021 17:0009.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275526Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.07.202109.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275526Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ))
Начальная цена
3 300 518,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
33.12.29
33.12
Документация лота
Кол-во:
Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 11:00 GMT +326.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275526Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 11:0026.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275526Дата и время вскрытия заявок Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
09.07.2021 17:0009.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275526Подведение итогов не позднее Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.07.202109.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275526Подведение итогов не позднее Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2)
Начальная цена
3 519 492,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
33.12.29
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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