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    Главная / Торги / Лот № 1 – Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)). Лот № 2 – Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)). Лот № 3 – Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2).

    Лот № 1 – Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)). Лот № 2 – Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)). Лот № 3 – Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275526Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110275526

    Уникальный номер закупки

    119/2021, 118/2021, 129/2021

    Номер закупки

    119/2021, 118/2021, 129/2021

    Наименование закупки

    Лот № 1 – Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)). Лот № 2 – Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)). Лот № 3 – Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    13.05.2021 17:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол___37_2021_от_18.06.2021_ТК_ВОЗ__вопрос_2.5_.pdf

    Протокол___37_2021_от_18.06.2021_ТК_ВОЗ__вопрос_2.5_.pdf

    Рабочая_документация__лот_1___Объект_2_.pdf

    Рабочая_документация__лот_2_.rar

    Рабочая_документация__лот_3_.rar

    Документация_о_закупке_МИ_05.05.2021.rar

    Рабочая_документация__лот_1___Объект_1_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ))

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 11:00 GMT +326.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275526Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 11:0026.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275526Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2021 17:0009.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275526Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.202109.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275526Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ))

    Начальная цена

    1 380 324,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в т. ч. ежемесячного).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/968169/name/60d9bc625d4289.05491460

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ))"

    Кол-во:

    Лот 2

    Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ))

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 11:00 GMT +326.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275526Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 11:0026.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275526Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2021 17:0009.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275526Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.202109.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275526Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ))

    Начальная цена

    3 300 518,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в т. ч. ежемесячного).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/968178/name/60d9bcb34f3897.02314592

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ))"

    Кол-во:

    Лот 3

    Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 11:00 GMT +326.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275526Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 11:0026.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275526Дата и время вскрытия заявок Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2021 17:0009.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275526Подведение итогов не позднее Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.202109.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275526Подведение итогов не позднее Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2)

    Начальная цена

    3 519 492,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в т. ч. ежемесячного).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2)"

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    Заказчик
    Прием заявок
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    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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