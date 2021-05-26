Лот № 1 – Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)). Лот № 2 – Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)). Лот № 3 – Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110275526 Уникальный номер закупки 119/2021, 118/2021, 129/2021 Номер закупки 119/2021, 118/2021, 129/2021 Наименование закупки Лот № 1 – Капитальный ремонт вытяжных вентиляционных систем на КНС-11 инв. №2030120А) и КНС-28 (инв. №2030140А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)). Лот № 2 – Капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в КНС-4 (инв. № 2030116А) для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр ТКиАВР 2021 г. № п/п 668 (НВ)). Лот № 3 – Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка ОСК 2-х эт. кирп. 12*18 перекр. ж/б мрам. крошки стены кирп. (инв. №9914694А) в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 3.2.2). Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

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