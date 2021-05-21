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Номер извещения
32110266111
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
e.yshakova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
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КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 07:00 GMT +321.05.2021 07:0021.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266111Дата и время окончания срока приема заявок КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени. ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
16.07.2021 12:0016.07.2021 12:0016.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266111Подведение итогов не позднее КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени. ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.07.202116.07.2021 12:0016.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266111Подведение итогов не позднее КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени. ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени.
Начальная цена
28 639 681,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
37.00.11
37.00
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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