КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки выполнения передаваемых работ определяются Заказчиком по каждому объекту отдельно, путем составления акта приема-передачи объекта (Приложение №2 к договору). Работы должны производиться в дневное, ночное время и выход-ные дни. Период выполнения работ: с момента заключения договора до 30.01.2022г. Заказчик оплачивает стоимость работ отдельно по каждому объекту, в течение 10 календарных дней (15 рабочих дней в случае заключения Договора с субъектом малого и среднего предпринимательства) с момента поступления денежных средств от Администрации города Тюмени при условии под-писания сторонами акта приемки выполненных работ.