Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени.

    КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 07:0021.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266111Дата и время окончания срока приема заявок КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени. ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110266111

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-014-ПП-21

    Наименование закупки

    КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 14:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ТК_ВОЗ___33_2021_03.06.2021_3.7.pdf

    Протокол_ТК_ВОЗ___33_2021_03.06.2021_3.7.pdf

    3._Приложение__2_к_ЗД_Проект_Договора.docx

    2.1._Приложение__1_к_ТЗ_План_промывки.xlsx

    4.1._Приложение__3.1_к_ЗД_Форма_расчета_стоимости.xlsx

    2.2._Приложение__2_к_ТЗ_Калькуляция.xlsx

    2._Приложение__1_к_ЗД_Техническое_задание.docx

    4._Приложение__3_к_ЗД_Формы_подачи_предложений.doc

    5._Приложение__4_к_ЗД_Критерии_оценки.xlsx

    6._ГЛБ.docx

    4.1._Приложение__3.1_к_ЗД_Форма_расчета_стоимости.xlsx

    1._Информационная_карта_КО_014_ПП_21.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    e.yshakova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 07:00 GMT +321.05.2021 07:0021.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266111Дата и время окончания срока приема заявок КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени. ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2021 12:0016.07.2021 12:0016.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266111Подведение итогов не позднее КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени. ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.202116.07.2021 12:0016.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266111Подведение итогов не позднее КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени. ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО-014-ПП-21 Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени.

    Начальная цена

    28 639 681,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки выполнения передаваемых работ определяются Заказчиком по каждому объекту отдельно, путем составления акта приема-передачи объекта (Приложение №2 к договору). Работы должны производиться в дневное, ночное время и выход-ные дни. Период выполнения работ: с момента заключения договора до 30.01.2022г. Заказчик оплачивает стоимость работ отдельно по каждому объекту, в течение 10 календарных дней (15 рабочих дней в случае заключения Договора с субъектом малого и среднего предпринимательства) с момента поступления денежных средств от Администрации города Тюмени при условии под-писания сторонами акта приемки выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    37.00.11

    Услуги по удалению и очистке сточных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    37.00

    Сбор и обработка сточных вод

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951083/name/60c04afe119424.38500621

    09.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951425/name/60c0749728f105.84236370

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по промывке самотечных сетей водоотведения (D 160-1500мм) в г. Тюмени."

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211085350
    МИ №230/МИ - Очистка отдельных видов оборудования ГЭС- 1 с утилизацией и обезвреживанием осадка для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100164)
    МИ №230/МИ - Очистка отдельных видов оборудования ГЭС- 1 с утилизацией и обезвреживанием...
    594321
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 696 136
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить