Маркетинговое исследование в электронной форме на разработку проектно-сметной документации по перебуриванию (реконструкции) и ликвидационному тампонажу скважин: Лот №1 - №15, 43, 45, 55, 25, 15ю, 17ю, 31ю на ВПС-11 с установкой насосного оборудования (в комплекте со станцией управления и защиты СУЗ). Лот №2 - №34, 51, 55 на ВПС-8 с установкой насосного оборудования (в комплекте со станцией управления и защиты СУЗ).