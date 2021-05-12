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    Главная / Торги / Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества: Автотранспортная техника в количестве 1 единицы. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Лот 1: Грузовой фургон КАМАЗ-4310 шасси 4310009868-85 инв.№ 210760200

    Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества: Автотранспортная техника в количестве 1 единицы. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Лот 1: Грузовой фургон КАМАЗ-4310 шасси 4310009868-85 инв.№ 210760200

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 12:0012.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП128020Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1: Грузовой фургон КАМАЗ-4310 шасси 4310009868-85 инв.№ 210760200МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества: Автотранспортная техника в количестве 1 единицы. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Лот 1: Грузовой фургон КАМАЗ-4310 шасси 4310009868-85 инв.№ 210760200

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП128020

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 1: Грузовой фургон КАМАЗ-4310 шасси 4310009868-85 инв.№ 210760200

    Начальная цена

    157000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-04-2021 13:13 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.05.2021 18:00

    Дата и время проведения

    13.05.2021 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПП_автотранспорт_13.05.2021_1_ед..xlsx

    ПП_Автотранспортная_техника_1_ед_13.05.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/ihHR8ZYJu7gGfQ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Сурякова Мария Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ceo@vtg.gazprom.ru, M.Suryakova@vtg.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 831 431-18-08

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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