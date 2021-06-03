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    Главная / Торги / КО-013-ПП-21 Право заключения договора на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы управления «ВНС Оператор»

    КО-013-ПП-21 Право заключения договора на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы управления «ВНС Оператор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.06.2021 13:0003.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267684Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы управления «ВНС Оператор»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110267684

    Уникальный номер закупки

    КО-013-ПП-21

    Номер закупки

    КО-013-ПП-21

    Наименование закупки

    КО-013-ПП-21 Право заключения договора на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы управления «ВНС Оператор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 06:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    PrTKVOZTm_Протокол_ТК_ВОЗ__36_2021_от_16.06.2021_3.15.pdf

    2._Приложение__1_к_ЗД___Техническое_задание.docx

    3.1._Приложения_к_Договору.7z

    4.1_Приложение__3.1_к_Формам___Календарный_график.XLSX

    5._Приложение__4_к_ЗД___Критерии_оценки.xls

    3._Приложение__2_к_ЗД___Проект_договора.docx

    1._Информационная_карта_КО_013_ПП_21.docx

    4._Приложение__3_к_ЗД___Формы_подачи_предложений.doc

    6._ГЛБ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1736

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    g.ulyanovskaya@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ульяновская Галина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы управления «ВНС Оператор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.06.2021 13:00 GMT +303.06.2021 13:0003.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267684Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы управления «ВНС Оператор»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    04.08.2021 12:0004.08.2021 12:0004.08.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267684Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы управления «ВНС Оператор»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.08.202104.08.2021 12:0004.08.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267684Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы управления «ВНС Оператор»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы управления «ВНС Оператор»

    Начальная цена

    1 499 430,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    62.01

    Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/967952/name/60d9a9d38073b7.28424442

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы управления «ВНС Оператор»"

    Кол-во: 1.00000

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