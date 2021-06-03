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Номер извещения
32110267684
Уникальный номер закупки
КО-013-ПП-21
Наименование закупки
КО-013-ПП-21 Право заключения договора на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы управления «ВНС Оператор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 06:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1736
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
g.ulyanovskaya@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ульяновская Галина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
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Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы управления «ВНС Оператор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.06.2021 13:00 GMT +303.06.2021 13:0003.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267684Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы управления «ВНС Оператор»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
04.08.2021 12:0004.08.2021 12:0004.08.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267684Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы управления «ВНС Оператор»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы управления «ВНС Оператор»
Начальная цена
1 499 430,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
62.01
62.01
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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