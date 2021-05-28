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    Главная / Торги / втулки ПЖТ,крышки,кольца

    втулки ПЖТ,крышки,кольца

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 16:1328.05.2021 16:13Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176520Дата и время окончания срока приема заявок втулки ПЖТ,крышки,кольцаЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176520

    Уникальный номер закупки

    468998

    Номер закупки

    468998

    Наименование закупки

    втулки ПЖТ,крышки,кольца

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение №2 ТЗ и чертежи

    чретжи

    проект договора

    типовые спецификации

    приложение №1 оферта

    закупочная документация

    существенные условия поставки

    проект договора нерезиденты

    уведомление

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-33-77

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    andreymelehin@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мелехин Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Втулки ПЖТ,крышки,кольца

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 16:13 GMT +328.05.2021 16:1328.05.2021 16:13Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176520Дата и время окончания срока приема заявок втулки ПЖТ,крышки,кольцаЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 16:0030.06.2021 16:0030.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176520Подведение итогов не позднее втулки ПЖТ,крышки,кольцаЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 16:0030.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176520Подведение итогов не позднее втулки ПЖТ,крышки,кольцаЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Втулки ПЖТ,крышки,кольца

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.110

    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    проект договора нерезиденты

    02.06.2021

    проект договора

    02.06.2021

    чретжи

    02.06.2021

    существенные условия поставки

    02.06.2021

    приложение №2 ТЗ и чертежи

    02.06.2021

    уведомление

    02.06.2021

    типовые спецификации

    02.06.2021

    приложение №1 оферта

    02.06.2021

    закупочная документация

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВТУЛКА ЗУБЧАТ.M-10 Z54 КЛ1-9 Ч5128310003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ВТУЛКА ПИТАТЕЛЯ Ч.К4333"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "ВТУЛКА ПИТАТЕЛЯ Ч.К4334"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "ВТУЛКА Ч.3194-00"

    Кол-во: 120

    "Позиция 5"

    "ВТУЛКА 2-82956"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ВТУЛКА ЗУБЧАТ.D544Х465 СТ34ХН3М Ч.22-879"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "ВТУЛКА-ВКЛАДЫШ ПЖТ 220Х165 Ч.2-268260"

    Кол-во: 28

    "Позиция 8"

    "ВТУЛКА-ВКЛАДЫШ ПЖТ 220Х165 Ч.2-116085"

    Кол-во: 44

    "Позиция 9"

    "ВТУЛКА-ВКЛАДЫШ Ф260Х165 СТ25 Ч.24-690814"

    Кол-во: 28

    "Позиция 10"

    "ВТУЛКА-ЦАПФА СМЕННАЯ Ф250Х260 Ч.2-69924"

    Кол-во: 44

    "Позиция 11"

    "ВТУЛКА-ВКЛАДЫШ ПЖТ-275"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "ВТУЛКА-ЦАПФА ПЖТ-275 Ч.1-79411"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "ВТУЛКА-ЦАПФА ПЖТ220 230Х315 Ч.1683-36"

    Кол-во: 60

    "Позиция 14"

    "ВТУЛКА-ЦАПФА ПЖТ220 230Х275 Ч.1683-37"

    Кол-во: 56

    "Позиция 15"

    "ВТУЛКА Ф35 Е25,5 СТ45 Ч.К870"

    Кол-во: 450

    "Позиция 16"

    "ВТУЛКА-ВКЛАДЫШ ПЖТ 220Х165 СТ25"

    Кол-во: 120

    "Позиция 17"

    "ВТУЛКА-ВКЛАДЫШ ПЖТ300 Ф343Х225 СТ20"

    Кол-во: 56

    "Позиция 18"

    "ВТУЛКА-ЦАПФА ПЖТ300 Ф330Х337 СТ55Х"

    Кол-во: 56

    "Позиция 19"

    "ГАЙКА НАРУЖНАЯ ПЖТ-220Г Ч.2-127964"

    Кол-во: 64

    "Позиция 20"

    "КОЛЬЦО М150Х3 Ч.3164-00 СТ30ХГС"

    Кол-во: 106

    "Позиция 21"

    "КОЛЬЦО УПОРНОЕ ПЖТ300 3-114497"

    Кол-во: 24

    "Позиция 22"

    "КОЛЬЦО УПОРНОЕ ПЖТ300 3-114496"

    Кол-во: 24

    "Позиция 23"

    "ШТОК ПЖТ 220-165 КЛЕТИ 10-17 Ч3110-00"

    Кол-во: 24

    "Позиция 24"

    "КРЫШКА ПЖТ 220 55Х260 СТ20 Ч.1683-33"

    Кол-во: 24

    "Позиция 25"

    "НАСАДКА ПЖТ 220 45Х270 СТ20 Ч.1683-34"

    Кол-во: 36

    "Позиция 26"

    "ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЖТ Ч.3097-00"

    Кол-во: 48

    "Позиция 27"

    "ШТУЦЕР ПНК СТ3 20,9Х19Х34 Ч.2316-00"

    Кол-во: 36

    "Позиция 28"

    "ВТУЛКА ПЖТ 220 Ф195Х140 СТ45 Ч.3163-00"

    Кол-во: 48

    "Позиция 29"

    "ВТУЛКА Ф195Х63 СТ45 Ч.3160-00"

    Кол-во: 72

    "Позиция 30"

    "ВТУЛКА D175Х20 Ч.3191-00"

    Кол-во: 48

    "Позиция 31"

    "ГИЛЬЗА ПНК-220 Ч.1903-00"

    Кол-во: 24

    "Позиция 32"

    "ВТУЛКА РАСПОРНАЯ D300 L80 СТ3 Ч.2743-01"

    Кол-во: 60

    "Позиция 33"

    "ВТУЛКА КЛЕТИ 10-12 ПЖТ СТ45 Ч.3084-00"

    Кол-во: 24

    "Позиция 34"

    "КРЫШКА ПЖТ 380Х28 Ч.2002.433.1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "КРЫШКА ПЖТ 380Х20 Ч.2002.433.2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "ВТУЛКА УПОРНАЯ Ф-32 Е18,5 СТ.45 ЧК-2113"

    Кол-во: 150

    "Позиция 37"

    "КРЫШКА УПЛОТН.Ф62 L4 СТ45 К2166"

    Кол-во: 200

    "Позиция 38"

    "ВТУЛКА УПОРН. Ф25Х11,5 СТ.45 Ч.2124"

    Кол-во: 300

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