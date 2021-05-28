Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения спецификации.