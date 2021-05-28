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Номер извещения
ГП176520
Уникальный номер закупки
468998
Наименование закупки
втулки ПЖТ,крышки,кольца
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 13:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-33-77
Факс
--
Адрес электронной почты
andreymelehin@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мелехин Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Втулки ПЖТ,крышки,кольца
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 16:13 GMT +328.05.2021 16:1328.05.2021 16:13Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176520Дата и время окончания срока приема заявок втулки ПЖТ,крышки,кольцаЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 16:0030.06.2021 16:0030.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176520Подведение итогов не позднее втулки ПЖТ,крышки,кольцаЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Втулки ПЖТ,крышки,кольца
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.91.12.110
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 120
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 28
Кол-во: 44
Кол-во: 28
Кол-во: 44
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 60
Кол-во: 56
Кол-во: 450
Кол-во: 120
Кол-во: 56
Кол-во: 56
Кол-во: 64
Кол-во: 106
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 36
Кол-во: 48
Кол-во: 36
Кол-во: 48
Кол-во: 72
Кол-во: 48
Кол-во: 24
Кол-во: 60
Кол-во: 24
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 300
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