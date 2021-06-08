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    Главная / Торги / валы карданные

    валы карданные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2021 15:0008.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105925Дата и время окончания срока приема заявок валы карданныеЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105925

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    468573

    Наименование закупки

    валы карданные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 08:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение №1 оферта

    чертежи

    уведомление

    существенные условия поставки

    приложение №3 проект договора

    приложение №3 проект договора не рез.

    приложенние №3 типовые спецификации

    закупочная документация

    приложение №2-ТЗ

    чертежи

    чертежи

    чертежи

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-33-77

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    andreymelehin@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мелехин Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Валы карданные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2021 15:00 GMT +308.06.2021 15:0008.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105925Дата и время окончания срока приема заявок валы карданныеЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 16:0030.06.2021 16:0030.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105925Подведение итогов не позднее валы карданныеЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 16:0030.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105925Подведение итогов не позднее валы карданныеЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Валы карданные

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.110

    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    приложение №1 оферта

    03.06.2021

    чертежи

    03.06.2021

    уведомление

    03.06.2021

    существенные условия поставки

    03.06.2021

    приложение №3 проект договора

    03.06.2021

    приложение №3 проект договора не рез.

    03.06.2021

    приложенние №3 типовые спецификации

    03.06.2021

    закупочная документация

    03.06.2021

    приложение №2-ТЗ

    03.06.2021

    чертежи

    03.06.2021

    чертежи

    03.06.2021

    чертежи

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВАЛ Ф30Х421 СТ.55 Ч.5623.44-100-039А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "ВАЛ ЧЕРВЯЧ.432Х39,8 СТ40ХН Ч.2444-00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "ВАЛ ЗУБЧ.КОЛЕСА 67Х40 СТ40ХН"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "ВАЛ КОНИЧЕСКИЙ Ч.3287-00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "ВАЛОК ШЕСТЕРЕННЫЙ Ч.2502.12-2.06-001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "ВАЛОК ШЕСТЕРЕННЫЙ Ч.2502.12-2.07-001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "ВАЛ 71Х490 МС250 ХОЛОД-К ПОДВОДЯЩ.РОЛЬГ."

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "ВАЛ КАРДАННЫЙ Ч.0.221145Е/002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ВАЛ КАРДАННЫЙ Ч. 0.221161Е/004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ВАЛ КАРДАННЫЙ 4SB-4250010"

    Кол-во: 26

    "Позиция 11"

    "ВАЛ КАРДАННЫЙ Ч.330200-400"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "ВАЛ С ФЛАНЦЕМ СТ40 Ч.2607.37.715СБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "ВАЛ ШАРНИРНЫЙ Ч. 2654.47-9.01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "ВАЛ ШАРНИРНЫЙ 5426.47-9.01"

    Кол-во: 18

    "Позиция 15"

    "ВАЛ КАРДАННЫЙ Ч.1721-58"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "ВАЛ КАРДАННЫЙ 285Х2678 Ч.1433-76"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "ВАЛ КАРДАННЫЙ D170 L637 Ч.8172-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "ВАЛ КАРДАННЫЙ Ч. 1238.22-010-10СБ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 19"

    "ВАЛ КАРДАННЫЙ Ч. 3812.22-010-10СБ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "ВАЛ КАРДАННЫЙ Ч.1611-00СБ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "ВАЛОК ШЕСТЕРЕННЫЙ Ч.60434-86 СБ.№1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "ВАЛОК ШЕСТЕРЕННЫЙ Ч.60434-89 СБ.№2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "ПОЛУМУФТА ВАЛКОВАЯ Ч.2846-00"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "УЗЕЛ ВЫХОДНОГО ВАЛА Ч.637-03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "УЗЕЛ ВЫХОДНОГО ВАЛА Ч.637-04"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "ВАЛОК ПРАВИЛЬНЫЙ Ф280 L3670"

    Кол-во: 11

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