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    Главная / Торги / Поставка спецодежды,спецобуви и СИЗ для ООО "МЭН"

    Поставка спецодежды,спецобуви и СИЗ для ООО "МЭН"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 14:0014.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП104679Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды,спецобуви и СИЗ для ООО "МЭН"МегионПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП104679

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0073310-358-2021

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды,спецобуви и СИЗ для ООО "МЭН"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    05.05.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры СН-МНГ

    Юридический адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Почтовый адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Контактный телефон

    +7 34643 4-90-75

    Адрес электронной почты

    Sukhomlina.EA@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухомлина Елена Александровна

    Место рассмотрения заявок

    Мегион

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды,спецобуви и СИЗ для ООО "МЭН"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 14:00 GMT +314.05.2021 14:0014.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП104679Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды,спецобуви и СИЗ для ООО "МЭН"Мегион

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка спецодежды,спецобуви и СИЗ для ООО "МЭН"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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