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Номер извещения
ГП104679
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спецодежды,спецобуви и СИЗ для ООО "МЭН"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Почтовый адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Контактный телефон
+7 34643 4-90-75
Адрес электронной почты
Sukhomlina.EA@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухомлина Елена Александровна
Место рассмотрения заявок
Мегион
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды,спецобуви и СИЗ для ООО "МЭН"
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 14:00 GMT +314.05.2021 14:0014.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП104679Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды,спецобуви и СИЗ для ООО "МЭН"Мегион
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка спецодежды,спецобуви и СИЗ для ООО "МЭН"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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