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Номер извещения
0171200001920001483
Уникальный номер закупки
0171200001920001483
Наименование закупки
поставка компьютерного оборудования, шлема виртуальной реальности, смартфона для реализации мероприятия регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков посредством создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 0171200001920001483
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
17.08.2020 13:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерного оборудования, шлема виртуальной реальности, смартфона для реализации мероприятия регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков посредством создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001920001483Подведение итогов не позднее поставка компьютерного оборудования, шлема виртуальной реальности, смартфона для реализации мероприятия регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков посредством создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного оборудования, шлема виртуальной реальности, смартфона для реализации мероприятия регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков посредством создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
Начальная цена
21 651 525,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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