www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110252830
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда Цветочного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
30.04.2021 03:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
aa.busygin@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бусыгин Антон Алексеевич
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда Цветочного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252830Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда ЦветочногоООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110252830Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда ЦветочногоООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 08:0030.06.2021 08:0030.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252830Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда ЦветочногоООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.202130.06.2021 08:0030.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252830Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда ЦветочногоООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда Цветочного
Начальная цена
6 197 175,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
42.21.1
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.