Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда Цветочного

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110252830 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда Цветочного Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116, Почтовый адрес i.belov@rosvodokanal.ru Контактный телефон +7 3852 50-07-82 Факс +7 3852 50-06-93 Адрес электронной почты aa.busygin@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Бусыгин Антон Алексеевич Место рассмотрения предложений ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12 Закупки и тендеры Алтайский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru