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    Главная / Торги / Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда Цветочного

    Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда Цветочного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252830Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда ЦветочногоООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110252830

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда Цветочного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    30.04.2021 03:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ТК_ВОЗ__36_2021_от_16.06.2021_1.1_СМР_Гущина.pdf

    СМР_Гущина.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    aa.busygin@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бусыгин Антон Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда Цветочного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252830Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда ЦветочногоООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110252830Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда ЦветочногоООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 08:0030.06.2021 08:0030.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252830Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда ЦветочногоООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 08:0030.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252830Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда ЦветочногоООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда Цветочного

    Начальная цена

    6 197 175,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    42.21.1

    Коммуникации инженерные для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/967177/name/60d91f03211d38.08997298

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гущина от ул. Малахова до ул. Селекционной и по ней до проезда Цветочного"

    Кол-во: 1.00000

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