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Номер извещения
ГП602789
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг рефрижераторных грузоперевозок для нужд ГК Дикси (направления: Новороссийск – МО/СПб/Челябинск/Екатеринбург; СПб-МО/Челябинск/Екатеринбург, МО- Челябинск/Екатеринбург)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.02.2016 18:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142119, Российская Федерация, Московская область, Подольск, Юбилейная, 32а
Почтовый адрес
119361, Российская Федерация, Москва, ул. Б. Очаковская, д. 47 А, стр.1
Контактный телефон
+7 495 223-33-37 доб. 1725
Факс
+7 495 223-33-37
Адрес электронной почты
E.Gorina@hq.dixy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горина Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг рефрижераторных грузоперевозок для нужд ГК Дикси (направления: Новороссийск – МО/СПб/Челябинск/Екатеринбург; СПб-МО/Челябинск/Екатеринбург, МО- Челябинск/Екатеринбург)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
22.03.201622.03.2016 18:0022.03.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602789Подведение итогов не позднее оказание услуг рефрижераторных грузоперевозок для нужд ГК Дикси (направления: Новороссийск – МО/СПб/Челябинск/Екатеринбург; СПб-МО/Челябинск/Екатеринбург, МО- Челябинск/Екатеринбург)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг рефрижераторных грузоперевозок для нужд ГК Дикси (направления: Новороссийск – МО/СПб/Челябинск/Екатеринбург; СПб-МО/Челябинск/Екатеринбург, МО- Челябинск/Екатеринбург)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
указано в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Дикси Юг»
Все закупки и тендеры АО «Дикси Юг»
Адрес местонахождения
142119, Российская Федерация, Московская область, Подольск, Юбилейная, 32а
119361, Российская Федерация, Москва, ул. Б. Очаковская, д. 47 А, стр.1
Отсутствуют
H
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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