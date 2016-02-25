www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП602769
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонтно-восстановительные работы и настройка параметров робота Kuka
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.02.2016 15:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
Почтовый адрес
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Контактный телефон
+7 843 221-26-33
Факс
+7 843 570-81-04
Адрес электронной почты
pvasilev@oao.kmpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Павел Витальевич
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту и настройке необходимых параметров на роботе фирмы Kuka Roboter GmbH, тип KR16 C2 FLR ZH16, инв. №ПО-3206
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2016 14:00 GMT +325.02.2016 14:0025.02.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602769Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту и настройке необходимых параметров на роботе фирмы Kuka Roboter GmbH, тип KR16 C2 FLR ZH16, инв. №ПО-3206Казань
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2016 14:0025.02.2016 14:0025.02.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602769Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту и настройке необходимых параметров на роботе фирмы Kuka Roboter GmbH, тип KR16 C2 FLR ZH16, инв. №ПО-3206Казань
Подведение итогов не позднее
15.03.2016 23:5915.03.2016 23:5915.03.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602769Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту и настройке необходимых параметров на роботе фирмы Kuka Roboter GmbH, тип KR16 C2 FLR ZH16, инв. №ПО-3206Казань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту и настройке необходимых параметров на роботе фирмы Kuka Roboter GmbH, тип KR16 C2 FLR ZH16, инв. №ПО-3206
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 ед. оборудования
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Казань, ул. Дементьева, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Отсутствуют
95.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1