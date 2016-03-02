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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд ПАО "Импульс"

    Поставка канцелярских товаров для нужд ПАО "Импульс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2016 10:0002.03.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603332601Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603332601

    Уникальный номер закупки

    003К_2016-ОЗ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд ПАО "Импульс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.02.2016 11:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил 2., Заявка

    Проект договора+Прилож 1- Тех Спецификация

    Извещение 003К_2016-ОЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 919 769-71-41

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черняховский Евгений Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Зонты, трости, пуговицы, формы (каркасы) для пуговиц, кнопки для одежды, застежки-молнии и их части

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.03.2016 10:00 GMT +302.03.2016 10:0002.03.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603332601Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    02.03.2016 11:0002.03.2016 11:0002.03.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603332601Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаровМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.03.201603.03.2016 23:5903.03.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603332601Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    1 125 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    125 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    125 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ПРЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99.2

    Производство пишущих принадлежностей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка канцелярских товаров"

    Кол-во: 0

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