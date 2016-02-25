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    Главная / Торги / Запрос котировок на право заключения договора поставки аппарата сварочного для нужд АО "Трансинжстрой" в феврале-марте 2016 года

    Запрос котировок на право заключения договора поставки аппарата сварочного для нужд АО "Трансинжстрой" в феврале-марте 2016 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.02.2016 13:0025.02.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602750Дата и время окончания срока приема заявок Закупка аппарата сварочного МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП602750

    Уникальный номер закупки

    88

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на право заключения договора поставки аппарата сварочного для нужд АО "Трансинжстрой" в феврале-марте 2016 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.02.2016 10:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 419-12-31

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка аппарата сварочного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.02.2016 13:00 GMT +325.02.2016 13:0025.02.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602750Дата и время окончания срока приема заявок Закупка аппарата сварочного Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.02.2016 13:0025.02.2016 13:0025.02.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602750Дата и время вскрытия заявок Закупка аппарата сварочного Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.02.201629.02.2016 16:0029.02.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602750Подведение итогов не позднее Закупка аппарата сварочного Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка аппарата сварочного

    Начальная цена

    1 043 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка продукции – март 2016 года. Лот является неделимым. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника, представленную на неполный объем продукции, заявленной к поставке. Подавая заявку на участие в запросе предложений, Участник подтверждает свое согласие на заключение договора поставки по форме приложения к настоящему извещению. Внесение изменений в коммерческое предложение после вскрытия заявок и до момента исполнения обязательств по поставке продукции Поставщиком не допускается. Превышение участником установленной предельной (максимальной) стоимости продукции является основанием для отклонения заявки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика: Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с котировочной документацией "

    Кол-во: 0

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