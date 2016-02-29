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Номер извещения
31603331963
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка водосчетчиков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.02.2016 10:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка водосчетчиков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.02.2016 10:00 GMT +329.02.2016 10:0029.02.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603331963Дата и время окончания срока приема заявок Закупка водосчетчиков Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
29.02.2016 10:0029.02.2016 10:0029.02.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603331963Дата и время вскрытия заявок Закупка водосчетчиков Барнаул
Подведение итогов не позднее
29.04.2016 07:0029.04.2016 07:0029.04.2016 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603331963Подведение итогов не позднее Закупка водосчетчиков Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка водосчетчиков
Начальная цена
150 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания (Приложение №1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Алтайский край г. Барнаул, ул. Власихинская 49Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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