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Номер извещения
ГП602718
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение неразрушающего контроля сварных швов газовой системы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.02.2016 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Почтовый адрес
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Контактный телефон
+7 904 667-95-02
Факс
7-4371-38741
Адрес электронной почты
zakupki-zmz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриева Кристина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Зеленодольск
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Выполнение неразрушающего контроля сварных швов газовой системы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2016 13:00 GMT +325.02.2016 13:0025.02.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602718Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение неразрушающего контроля сварных швов газовой системыЗеленодольск
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2016 13:0025.02.2016 13:0025.02.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602718Дата и время вскрытия заявок Выполнение неразрушающего контроля сварных швов газовой системыЗеленодольск
Подведение итогов не позднее
02.03.2016 16:0002.03.2016 16:0002.03.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602718Подведение итогов не позднее Выполнение неразрушающего контроля сварных швов газовой системыЗеленодольск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение неразрушающего контроля сварных швов газовой системы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ г. ЗеленодольскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Отсутствуют
S
Документация лота
Кол-во: 0
Выполнение неразрушающего контроля сварных швов газовой системы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2016 13:00 GMT +325.02.2016 13:0025.02.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602718Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение неразрушающего контроля сварных швов газовой системыЗеленодольск
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2016 13:0025.02.2016 13:0025.02.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602718Дата и время вскрытия заявок Выполнение неразрушающего контроля сварных швов газовой системыЗеленодольск
Подведение итогов не позднее
02.03.2016 16:0002.03.2016 16:0002.03.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602718Подведение итогов не позднее Выполнение неразрушающего контроля сварных швов газовой системыЗеленодольск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение неразрушающего контроля сварных швов газовой системы
Начальная цена
165 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ г. ЗеленодольскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Отсутствуют
S
Документация лота
Кол-во: 0