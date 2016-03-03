"Поставка колонного сверлильного станка Sirius VS 40/420 CASTOR (двухстоечный)."

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: - срок поставки: 180 (Сто восемьдесят) календарных дней; - выполнение пусконаладочных работ, проведение инструктажа и окончательной приемки: 20 (Двадцать) календарных дней с даты уведомления Продавца о готовности к проведению пуско-наладочных работ. Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере 30% стоимости Договора, осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Покупателем счета на оплату, при условии предоставления Продавцом Покупателю: оригинала независимой безотзывной (банковской) гарантии на сумму равной сумме аванса, и выданной кредитным учреждением, входящим в перечень уполномоченных банков в рамках Федерального закона от 29.12.2012 года №275-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 года №396-ФЗ, от 29.06.2015 года №159-ФЗ). Аванс перечисляется только после предоставления Покупателю банковской гарантии. В случае не предоставления банковской гарантии в срок в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты заключения настоящего договора, обязательство по перечислению Покупателем аванса прекращается. В этом случае сумма платежа равная сумме аванса подлежит перечислению Продавцу в течение 30 дней только после выполнения Продавцом всех обязательств по настоящему договору. Второй платеж в размере 60% стоимости Договора, осуществляется после получения Оборудования на склад Покупателя, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения счета на оплату и счета-фактуры на основании подписанных Сторонами: - Акта о приеме-передаче Оборудования (Приложение № 4 к Договору); - Акта передачи документации согласно п.9.1.1 Договора. Все расчеты по Договору производятся в российских рублях по курсу ЕВРО ЦБ РФ на день оплаты.