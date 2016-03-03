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    Главная / Торги / Поставка колонного сверлильного станка Sirius VS 40/420 CASTOR (двухстоечный).

    Поставка колонного сверлильного станка Sirius VS 40/420 CASTOR (двухстоечный).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2016 06:0003.03.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603327734Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колонного сверлильного станка Sirius VS 40/420 CASTOR (двухстоечный).ЕКАТЕРИНБУРГПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603327734

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка колонного сверлильного станка Sirius VS 40/420 CASTOR (двухстоечный).

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.02.2016 12:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Приложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Юридический адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Почтовый адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Контактный телефон

    +7 343 375-83-25

    Факс

    +7 343 375-83-25

    Адрес электронной почты

    100-bez@vektor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Григорий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    ЕКАТЕРИНБУРГ

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка колонного сверлильного станка Sirius VS 40/420 CASTOR (двухстоечный).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.03.2016 06:00 GMT +303.03.2016 06:0003.03.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603327734Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колонного сверлильного станка Sirius VS 40/420 CASTOR (двухстоечный).ЕКАТЕРИНБУРГ

    Дата и время вскрытия заявок

    03.03.2016 06:0003.03.2016 06:0003.03.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603327734Дата и время вскрытия заявок Поставка колонного сверлильного станка Sirius VS 40/420 CASTOR (двухстоечный).ЕКАТЕРИНБУРГ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.201611.03.2016 15:0011.03.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603327734Подведение итогов не позднее Поставка колонного сверлильного станка Sirius VS 40/420 CASTOR (двухстоечный).ЕКАТЕРИНБУРГ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка колонного сверлильного станка Sirius VS 40/420 CASTOR (двухстоечный).

    Начальная цена

    51 337,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно разделу III «Техническая часть» настоящей котировочной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: - срок поставки: 180 (Сто восемьдесят) календарных дней; - выполнение пусконаладочных работ, проведение инструктажа и окончательной приемки: 20 (Двадцать) календарных дней с даты уведомления Продавца о готовности к проведению пуско-наладочных работ. Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере 30% стоимости Договора, осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Покупателем счета на оплату, при условии предоставления Продавцом Покупателю: оригинала независимой безотзывной (банковской) гарантии на сумму равной сумме аванса, и выданной кредитным учреждением, входящим в перечень уполномоченных банков в рамках Федерального закона от 29.12.2012 года №275-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 года №396-ФЗ, от 29.06.2015 года №159-ФЗ). Аванс перечисляется только после предоставления Покупателю банковской гарантии. В случае не предоставления банковской гарантии в срок в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты заключения настоящего договора, обязательство по перечислению Покупателем аванса прекращается. В этом случае сумма платежа равная сумме аванса подлежит перечислению Продавцу в течение 30 дней только после выполнения Продавцом всех обязательств по настоящему договору. Второй платеж в размере 60% стоимости Договора, осуществляется после получения Оборудования на склад Покупателя, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения счета на оплату и счета-фактуры на основании подписанных Сторонами: - Акта о приеме-передаче Оборудования (Приложение № 4 к Договору); - Акта передачи документации согласно п.9.1.1 Договора. Все расчеты по Договору производятся в российских рублях по курсу ЕВРО ЦБ РФ на день оплаты.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УПП ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Адрес местонахождения

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка колонного сверлильного станка Sirius VS 40/420 CASTOR (двухстоечный)."

    Кол-во: 0

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