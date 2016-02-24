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Номер извещения
ГП602664
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос на поставку бронзовых втулок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.02.2016 07:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
ООО "УМЗ"
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Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф95*60 h-225 мм, БрА9Ж4 ф125*95 h-270 мм, БрА9Ж4 ф175*135 h-225 мм, БрА9Ж4 ф200*120 h-200 мм , БрА9Ж4 ф200*90 h-250 мм, БрА9Ж4 ф150*80 h-150 мм, БрА9Ж4 ф190*130 h-200 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.02.2016 08:00 GMT +324.02.2016 08:0024.02.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602664Дата и время окончания срока приема заявок Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф95*60 h-225 мм, БрА9Ж4 ф125*95 h-270 мм, БрА9Ж4 ф175*135 h-225 мм, БрА9Ж4 ф200*120 h-200 мм , БрА9Ж4 ф200*90 h-250 мм, БрА9Ж4 ф150*80 h-150 мм, БрА9Ж4 ф190*130 h-200 ммООО "УМЗ"
Дата и время вскрытия заявок
24.02.2016 08:0024.02.2016 08:0024.02.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602664Дата и время вскрытия заявок Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф95*60 h-225 мм, БрА9Ж4 ф125*95 h-270 мм, БрА9Ж4 ф175*135 h-225 мм, БрА9Ж4 ф200*120 h-200 мм , БрА9Ж4 ф200*90 h-250 мм, БрА9Ж4 ф150*80 h-150 мм, БрА9Ж4 ф190*130 h-200 ммООО "УМЗ"
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.201631.03.2016 14:0031.03.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602664Подведение итогов не позднее Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф95*60 h-225 мм, БрА9Ж4 ф125*95 h-270 мм, БрА9Ж4 ф175*135 h-225 мм, БрА9Ж4 ф200*120 h-200 мм , БрА9Ж4 ф200*90 h-250 мм, БрА9Ж4 ф150*80 h-150 мм, БрА9Ж4 ф190*130 h-200 ммООО "УМЗ"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф95*60 h-225 мм, БрА9Ж4 ф125*95 h-270 мм, БрА9Ж4 ф175*135 h-225 мм, БрА9Ж4 ф200*120 h-200 мм , БрА9Ж4 ф200*90 h-250 мм, БрА9Ж4 ф150*80 h-150 мм, БрА9Ж4 ф190*130 h-200 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
44 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара осуществляется Поставщиком на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33; Цену необходимо указывать с учетом упаковки, доставки товара на склад покупателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 44
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