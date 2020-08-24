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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров 0342300000120001003

    Поставка хозяйственных товаров 0342300000120001003

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 05:0024.08.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0342300000120001003Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаровПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0342300000120001003

    Уникальный номер закупки

    0342300000120001003

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров 0342300000120001003

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    12.08.2020 09:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
    Все закупки и тендеры ДФ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0342300000120001003Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    3 248,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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