www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0859200001120009371
Уникальный номер закупки
0859200001120009371
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Коняева в г. Рязани, ремонту участка автомобильной дороги по Татарской улице в г. Рязани, ремонту участка автомобильной дороги по Пролетарской улице в г. Рязани 0859200001120009371
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
11.08.2020 18:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Коняева в г. Рязани, ремонту участка автомобильной дороги по Татарской улице в г. Рязани, ремонту участка автомобильной дороги по Пролетарской улице в г. Рязани
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0859200001120009371Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Коняева в г. Рязани, ремонту участка автомобильной дороги по Татарской улице в г. Рязани, ремонту участка автомобильной дороги по Пролетарской улице в г. Рязани
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Коняева в г. Рязани, ремонту участка автомобильной дороги по Татарской улице в г. Рязани, ремонту участка автомобильной дороги по Пролетарской улице в г. Рязани
Начальная цена
72 438 913,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.