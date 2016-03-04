www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31603321517
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку щебня дорожного для ООО "Тверь Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.02.2016 10:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
Почтовый адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Контактный телефон
+7 4822 48-11-00 доб. 443
Факс
+7 4822 35-33-28
Адрес электронной почты
m.riabchikova@tvervodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябчикова Марина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тверь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щебня дорожного для ООО "Тверь Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2016 15:00 GMT +304.03.2016 15:0004.03.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603321517Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня дорожного для ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Дата и время вскрытия заявок
04.03.2016 15:0004.03.2016 15:0004.03.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603321517Дата и время вскрытия заявок Поставка щебня дорожного для ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Подведение итогов не позднее
04.04.2016 11:0004.04.2016 11:0004.04.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603321517Подведение итогов не позднее Поставка щебня дорожного для ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня дорожного для ООО "Тверь Водоканал"
Начальная цена
432 876,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тверь, ул. Ротмистрова,28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Тверь Водоканал
Все закупки и тендеры Тверь Водоканал
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Отсутствуют
08.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 374
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.