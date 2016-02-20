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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31603320617
Уникальный номер закупки
13/1/П-ЭЗК2016
Наименование закупки
Поставка кофе, какао
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.02.2016 08:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
Почтовый адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Контактный телефон
+7 846 332-13-22
Факс
+7 846 333-77-74
Адрес электронной почты
d.erepov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерепов Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кофе, какао
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.02.2016 11:00 GMT +320.02.2016 11:0020.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603320617Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кофе, какао Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
20.02.2016 11:0020.02.2016 11:0020.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603320617Дата и время вскрытия заявок Поставка кофе, какао Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кофе, какао
Начальная цена
1 627 624,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
39180
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Таврическая,д.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
10.83
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 39180
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