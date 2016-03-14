Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Камчатский край)

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Камчатский край)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.03.2016 09:0014.03.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602575Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Камчатский край) Административные округа г Москвы /Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП602575

    Уникальный номер закупки

    784-А-ВВ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Камчатский край)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.02.2016 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Аукционная документация

    Приложение_№3_Проект_договора_по_лоту_№ 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    o.danilin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Данилин Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    атс

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Камчатский край)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.03.2016 09:00 GMT +314.03.2016 09:0014.03.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602575Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Камчатский край) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.03.2016 09:0016.03.2016 09:0016.03.2016 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП602575Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Камчатский край) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    17.03.2016 09:0017.03.2016 09:0017.03.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП602575Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Камчатский край) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2016 09:0018.03.2016 09:0018.03.2016 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602575Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Камчатский край) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.201618.03.2016 09:0018.03.2016 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602575Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Камчатский край) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Камчатский край)

    Начальная цена

    210,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    129 906,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    129 906,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    618,6 кв.м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Камчатский край, г. Елизово, ул. Школьная, 10 ВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 к Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    68.20.2

    Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Камчатский край)"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Мечел-Кокс
    Попозиционная № ГП225070
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов, электровозов и роликов нижних опорных на 2022 год, согласно технических заданий заказчика
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов,...
    590310
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:10(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    СН-МНГ
    Конкурентный отбор № АП014282
    Поставка дизельного топлива на Отдаленные месторождения ПАО "СН-МНГ" на 2022г (Тайлаковское м.р.)
    Поставка дизельного топлива на Отдаленные месторождения ПАО "СН-МНГ" на 2022г (Тайлаковское...
    593858
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Запрос предложений № ГП237234
    Выполнение работ по антикоррозийной защите металлических конструкций этажерки в здании главного корпуса инв№ФР15159 Управление по обогащению и переработке угля корпуса (ОФ «Красногорская»).
    Выполнение работ по антикоррозийной защите металлических конструкций этажерки в здании...
    593855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053596
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений для нужд АО "Электросеть"
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и...
    589449
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    468 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    РМЗ ГПН-ОНПЗ
    Конкурентный отбор № АП011836
    Поставка запчастей для дробеметного аппарата и головки делительной
    Поставка запчастей для дробеметного аппарата и головки делительной
    583201
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП213451
    Приобретение раций по заявке № 39972 для АО «ГОК «Денисовский»
    Приобретение раций по заявке № 39972 для АО «ГОК «Денисовский»
    587989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082144
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП593848)
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО...
    593848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    10 387 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049668
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку Гидро-теплоизоляционных материалов для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-002-22).
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право...
    588715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 981 705
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить