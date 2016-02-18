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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП602570
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предварительный отбор поставщиков на поставку деталей трубопроводов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
15.02.2016 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 3035
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
e.tsarukyan@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Царукян Елена Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка деталей трубопроводов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка деталей трубопроводов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Отсутствуют
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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