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    Главная / Торги / Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ для нужд АО «АМНГР»

    Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ для нужд АО «АМНГР»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.02.2016 16:0026.02.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603318562Дата и время окончания срока приема заявок Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ (дополнительная защита от АХОВ, в том числе аммиака) в количестве 88 штук для нужд АО "АМНГР"МурманскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603318562

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ для нужд АО «АМНГР»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.02.2016 15:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Извещение_об_отказе_проведения_конкурсной_процедуры.pdf

    Документация о закупке

    Поект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Арктикморнефтегазразведка»
    Все закупки и тендеры «Арктикморнефтегазразведка»

    Юридический адрес

    183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3

    Почтовый адрес

    183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3

    Контактный телефон

    +7 8152 55-21-44

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Normamatova.M@amngr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нормаматова Марта Сайидовна

    Место рассмотрения предложений

    Мурманск

    Закупки и тендеры Мурманская Область

    Закупки и тендеры Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные подушки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ (дополнительная защита от АХОВ, в том числе аммиака) в количестве 88 штук для нужд АО "АМНГР"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.02.2016 16:00 GMT +326.02.2016 16:0026.02.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603318562Дата и время окончания срока приема заявок Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ (дополнительная защита от АХОВ, в том числе аммиака) в количестве 88 штук для нужд АО "АМНГР"Мурманск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.02.2016 16:0026.02.2016 16:0026.02.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603318562Дата и время вскрытия заявок Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ (дополнительная защита от АХОВ, в том числе аммиака) в количестве 88 штук для нужд АО "АМНГР"Мурманск

    Подведение итогов не позднее

    02.03.2016 11:0002.03.2016 11:0002.03.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603318562Подведение итогов не позднее Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ (дополнительная защита от АХОВ, в том числе аммиака) в количестве 88 штук для нужд АО "АМНГР"Мурманск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.03.201602.03.2016 11:0002.03.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603318562Подведение итогов не позднее Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ (дополнительная защита от АХОВ, в том числе аммиака) в количестве 88 штук для нужд АО "АМНГР"Мурманск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ (дополнительная защита от АХОВ, в том числе аммиака) в количестве 88 штук для нужд АО "АМНГР"

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ (дополнительная защита от АХОВ, в том числе аммиака) в количестве 88 штук. Количество по размерам: размер «0» - 12 штук; размер «1» - 29 штук; размер «2» - 25 штук; размер «3» - 18 штук; размер «4» - 4 штуки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Мурманск, ул. Книповича, д.33, к.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Арктикморнефтегазразведка»
    Все закупки и тендеры «Арктикморнефтегазразведка»

    Адрес местонахождения

    183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99.1

    Производство головных защитных уборов и прочих средств защиты

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ (дополнительная защита от АХОВ, в том числе аммиака) в количестве 88 штук для нужд АО "АМНГР""

    Кол-во: 88

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