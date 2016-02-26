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Номер извещения
31603318562
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ для нужд АО «АМНГР»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.02.2016 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3
Почтовый адрес
183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3
Контактный телефон
+7 8152 55-21-44
Факс
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Адрес электронной почты
Normamatova.M@amngr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нормаматова Марта Сайидовна
Место рассмотрения предложений
Мурманск
Закупки и тендеры Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные подушки
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Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ (дополнительная защита от АХОВ, в том числе аммиака) в количестве 88 штук для нужд АО "АМНГР"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.02.2016 16:00 GMT +326.02.2016 16:0026.02.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603318562Дата и время окончания срока приема заявок Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ (дополнительная защита от АХОВ, в том числе аммиака) в количестве 88 штук для нужд АО "АМНГР"Мурманск
Дата и время вскрытия заявок
26.02.2016 16:0026.02.2016 16:0026.02.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603318562Дата и время вскрытия заявок Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ (дополнительная защита от АХОВ, в том числе аммиака) в количестве 88 штук для нужд АО "АМНГР"Мурманск
Подведение итогов не позднее
02.03.2016 11:0002.03.2016 11:0002.03.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603318562Подведение итогов не позднее Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ (дополнительная защита от АХОВ, в том числе аммиака) в количестве 88 штук для нужд АО "АМНГР"Мурманск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ (дополнительная защита от АХОВ, в том числе аммиака) в количестве 88 штук для нужд АО "АМНГР"
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Противогазы ГП 7Б с коробкой ГП-7КБ (дополнительная защита от АХОВ, в том числе аммиака) в количестве 88 штук. Количество по размерам: размер «0» - 12 штук; размер «1» - 29 штук; размер «2» - 25 штук; размер «3» - 18 штук; размер «4» - 4 штуки.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Мурманск, ул. Книповича, д.33, к.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Арктикморнефтегазразведка»
Все закупки и тендеры «Арктикморнефтегазразведка»
Адрес местонахождения
183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3
Отсутствуют
32.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 88
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