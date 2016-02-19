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    Главная / Торги / транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия

    транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.02.2016 10:0019.02.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602562Дата и время окончания срока приема заявок транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП602562

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.02.2016 14:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 912 245-53-81

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    d.koshovkin@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кошовкин Дмитрий Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по заграничным и каботажным перевозкам грузов морскими судами

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.02.2016 10:00 GMT +319.02.2016 10:0019.02.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602562Дата и время окончания срока приема заявок транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.02.2016 10:0019.02.2016 10:0019.02.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602562Дата и время вскрытия заявок транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.02.201620.02.2016 15:0020.02.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602562Подведение итогов не позднее транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «Уралмашзавод», 620012, РФ, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилеткиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата ТЭУ производится в течение 30 дней со дня (даты) подписания акта выполненных работ/услуг;

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Деятельность морского грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия "

    Кол-во: 0

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