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Номер извещения
ГП602562
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.02.2016 14:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 912 245-53-81
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
d.koshovkin@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кошовкин Дмитрий Георгиевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.02.2016 10:00 GMT +319.02.2016 10:0019.02.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602562Дата и время окончания срока приема заявок транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
19.02.2016 10:0019.02.2016 10:0019.02.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602562Дата и время вскрытия заявок транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях CFR Nhava Sheva Sea port (Нава-Шева порт), Индия
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «Уралмашзавод», 620012, РФ, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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