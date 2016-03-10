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Номер извещения
31603319256
Уникальный номер закупки
30-25-2016/А
Наименование закупки
Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/Г-Л корпуса 19, площадка 2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
15.02.2016 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Зеленов Валерий Викторович
Место рассмотрения предложений
Тула
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Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2016 10:00 GMT +310.03.2016 10:0010.03.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603319256Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2 Тула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.03.2016 18:0017.03.2016 18:0017.03.2016 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31603319256Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2 Тула
Дата и время проведения
18.03.2016 10:0018.03.2016 10:0018.03.2016 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31603319256Дата и время проведения Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2 Тула
Подведение итогов не позднее
24.03.2016 18:0024.03.2016 18:0024.03.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603319256Подведение итогов не позднее Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2 Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2
Начальная цена
3 428 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со сметой.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Территория Заказчика, по адресу: г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Отсутствуют
43.34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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