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    Главная / Торги / Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/Г-Л корпуса 19, площадка 2

    Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/Г-Л корпуса 19, площадка 2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2016 10:0010.03.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603319256Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2 ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603319256

    Уникальный номер закупки

    30-25-2016/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/Г-Л корпуса 19, площадка 2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.02.2016 16:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Проект договора

    Локальная смета

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Зеленов Валерий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы малярные и стекольные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2016 10:00 GMT +310.03.2016 10:0010.03.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603319256Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2 Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.03.2016 18:0017.03.2016 18:0017.03.2016 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31603319256Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2 Тула

    Дата и время проведения

    18.03.2016 10:0018.03.2016 10:0018.03.2016 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31603319256Дата и время проведения Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2 Тула

    Подведение итогов не позднее

    24.03.2016 18:0024.03.2016 18:0024.03.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603319256Подведение итогов не позднее Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2 Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.201624.03.2016 18:0024.03.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603319256Подведение итогов не позднее Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2 Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2

    Начальная цена

    3 428 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со сметой.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Территория Заказчика, по адресу: г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сотрудники, выполняющие работы на территории Заказчика, должны являться Гражданами РФ. Работа на предприятии с пропускным режимом с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.) Срок выполнения работ:75 (семьдесят пять) рабочих дней после заключения договора.Заказчик обязуется оплатить Подрядчику аванс в размере 30 % от суммы договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания договора, на основании счета на оплату. Сумма полученного аванса учитывается Подрядчиком при промежуточных расчетах за выполненные объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. Сумма очередного платежа причитающегося Подрядчику, определяется как сумма выполненных фактических объемов работ, за вычетом суммы удерживаемого аванса в соответствии с условиями проекта договора. Расчеты производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Актов приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3), на основании счетов на оплату, с учетом фактически выполненных работ, в соответствии с графиком выполнения работ, утвержденным Заказчиком (в соответствии с Формой графика - Приложение № 2 проекта договора).Передача Подрядчиком Заказчику Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 осуществляется по фактически выполненным работам.Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (в соответствии с Формой Акта - Приложение № 3 проекта договора) на основании счета на оплату с учетом всех фактически выполненных работ и ранее подписанных Сторонами Актов приемки выполненных работ по договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    43.34

    Производство малярных и стекольных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2 "

    Кол-во: 1

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