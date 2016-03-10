"Ремонт помещений цеха 620 в осях 21-23/ Г-Л корпуса 19, площадка 2 "

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сотрудники, выполняющие работы на территории Заказчика, должны являться Гражданами РФ. Работа на предприятии с пропускным режимом с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.) Срок выполнения работ:75 (семьдесят пять) рабочих дней после заключения договора.Заказчик обязуется оплатить Подрядчику аванс в размере 30 % от суммы договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания договора, на основании счета на оплату. Сумма полученного аванса учитывается Подрядчиком при промежуточных расчетах за выполненные объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. Сумма очередного платежа причитающегося Подрядчику, определяется как сумма выполненных фактических объемов работ, за вычетом суммы удерживаемого аванса в соответствии с условиями проекта договора. Расчеты производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Актов приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3), на основании счетов на оплату, с учетом фактически выполненных работ, в соответствии с графиком выполнения работ, утвержденным Заказчиком (в соответствии с Формой графика - Приложение № 2 проекта договора).Передача Подрядчиком Заказчику Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 осуществляется по фактически выполненным работам.Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (в соответствии с Формой Акта - Приложение № 3 проекта договора) на основании счета на оплату с учетом всех фактически выполненных работ и ранее подписанных Сторонами Актов приемки выполненных работ по договору.