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Номер извещения
31603316758
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка компаратора концевых мер длины ЕМР 25
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.02.2016 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Почтовый адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Контактный телефон
+7 343 375-83-25
Факс
+7 343 375-83-25
Адрес электронной почты
100-bez@vektor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Григорий Михайлович
Место рассмотрения предложений
ЕКАТЕРИНБУРГ
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка компаратора концевых мер длины ЕМР 25
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.02.2016 06:00 GMT +326.02.2016 06:0026.02.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603316758Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компаратора концевых мер длины ЕМР 25ЕКАТЕРИНБУРГ
Дата и время вскрытия заявок
26.02.2016 06:0026.02.2016 06:0026.02.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603316758Дата и время вскрытия заявок Поставка компаратора концевых мер длины ЕМР 25ЕКАТЕРИНБУРГ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компаратора концевых мер длины ЕМР 25
Начальная цена
6 345 391,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно разделу III «Техническая часть» настоящей котировочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УПП ВЕКТОР
Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР
Адрес местонахождения
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Отсутствуют
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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