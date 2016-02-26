Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: Оплата Оборудования осуществляется после поставки всего Оборудования в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения Покупателем уведомления об оплате с приложением оригиналов следующих документов: - Счета на оплату; - Акта о приёме-передаче Оборудования подписанного Сторонами; - Товарной накладной ТОРГ-12, подписанной Сторонами; - Счета-фактуры на Оборудование согласно п.8.2.1 Договора. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 180 (Сто восемьдесят) календарный дней от даты подписания Договора.