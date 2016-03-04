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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31603315752
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка строительных материалов для кровли.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.02.2016 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 968 544-40-70
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крылов Сергей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Химки
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительные материалы для ремонта кровли корпуса 37
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2016 10:00 GMT +304.03.2016 10:0004.03.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603315752Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалы для ремонта кровли корпуса 37Химки
Дата и время вскрытия заявок
04.03.2016 10:0004.03.2016 10:0004.03.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603315752Дата и время вскрытия заявок Строительные материалы для ремонта кровли корпуса 37Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительные материалы для ремонта кровли корпуса 37
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Состав и объем работ: в соответствии с ТЗ (Приложение №2 к договору).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141401, г. Химки, ул. Академика Грушина, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Отсутствуют
46.73
Кол-во: 232
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