www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31603315830
Уникальный номер закупки
ЗЦК-50(ЭЛ)
Наименование закупки
ЗЦК-50(ЭЛ): поставка электроустановочного оборудования.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.02.2016 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 43а
Почтовый адрес
620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Царская, д. 6
Контактный телефон
+7 343 371-47-75
Факс
+7 343 371-47-75
Адрес электронной почты
orkolmikova@vodokanalekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Завьялова Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электроустановочного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.02.2016 14:00 GMT +329.02.2016 14:0029.02.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603315830Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроустановочного оборудованияЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
01.03.2016 13:0001.03.2016 13:0001.03.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603315830Дата и время вскрытия заявок Поставка электроустановочного оборудованияЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электроустановочного оборудования
Начальная цена
5 893 252,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
21511 усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склады Покупателя, расположенные по адресу: - г. Екатеринбург, ул. Косарева 24 (ЮАС) - г. Екатеринбург, ул. Московская 28Б (ПГВ) - г. Екатеринбург, ул. Водонасосная 1 (ГСВ, эл. цех) - г. Екатеринбург, Московский тракт 21км (ЦГС) - г. Екатеринбург, ул. Совхозная 30 (САС) - г. Екатеринбург, ул. Миасская 37 (СВО) - г. Екатеринбург, Московский тракт 11км, д.4 (ЗФС, ЦКРТ, ЦЛ) - г. Екатеринбург, Московский тракт 11км (АТП) - г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Верхняя, 75 (ЦВИВ) - г. Екатеринбург, ул. Шейкмана 45 (КИПиА) Место поставки отдельной партии товара определяется в письменной заявке Поставщику.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Водоканал
Все закупки и тендеры МУП Водоканал
Адрес местонахождения
620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 43а
620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Царская, д. 6
Отсутствуют
27.33
Кол-во: 21511
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.