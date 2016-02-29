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    Главная / Торги / ЗЦК-50(ЭЛ): поставка электроустановочного оборудования.

    ЗЦК-50(ЭЛ): поставка электроустановочного оборудования.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.02.2016 14:0029.02.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603315830Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроустановочного оборудованияЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603315830

    Уникальный номер закупки

    ЗЦК-50(ЭЛ)

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗЦК-50(ЭЛ): поставка электроустановочного оборудования.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.02.2016 09:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Изменения № 1 от 24.02.2016

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства
    Все закупки и тендеры МУП Водоканал

    Юридический адрес

    620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 43а

    Почтовый адрес

    620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Царская, д. 6

    Контактный телефон

    +7 343 371-47-75

    Факс

    +7 343 371-47-75

    Адрес электронной почты

    orkolmikova@vodokanalekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Завьялова Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электроустановочного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.02.2016 14:00 GMT +329.02.2016 14:0029.02.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603315830Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроустановочного оборудованияЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.03.2016 13:0001.03.2016 13:0001.03.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603315830Дата и время вскрытия заявок Поставка электроустановочного оборудованияЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.201601.03.2016 13:0001.03.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603315830Подведение итогов не позднее Поставка электроустановочного оборудованияЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроустановочного оборудования

    Начальная цена

    5 893 252,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    21511 усл.ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склады Покупателя, расположенные по адресу: - г. Екатеринбург, ул. Косарева 24 (ЮАС) - г. Екатеринбург, ул. Московская 28Б (ПГВ) - г. Екатеринбург, ул. Водонасосная 1 (ГСВ, эл. цех) - г. Екатеринбург, Московский тракт 21км (ЦГС) - г. Екатеринбург, ул. Совхозная 30 (САС) - г. Екатеринбург, ул. Миасская 37 (СВО) - г. Екатеринбург, Московский тракт 11км, д.4 (ЗФС, ЦКРТ, ЦЛ) - г. Екатеринбург, Московский тракт 11км (АТП) - г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Верхняя, 75 (ЦВИВ) - г. Екатеринбург, ул. Шейкмана 45 (КИПиА) Место поставки отдельной партии товара определяется в письменной заявке Поставщику.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара производится Покупателем в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента исполнения Поставщиком обязательства по поставке отдельной партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Водоканал
    Все закупки и тендеры МУП Водоканал

    Адрес местонахождения

    620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 43а

    620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Царская, д. 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    Документация о закупке

    29.09.2016

    Изменения № 1 от 24.02.2016

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка электроустановочного оборудования"

    Кол-во: 21511

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