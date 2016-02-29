Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Склады Покупателя, расположенные по адресу: - г. Екатеринбург, ул. Косарева 24 (ЮАС) - г. Екатеринбург, ул. Московская 28Б (ПГВ) - г. Екатеринбург, ул. Водонасосная 1 (ГСВ, эл. цех) - г. Екатеринбург, Московский тракт 21км (ЦГС) - г. Екатеринбург, ул. Совхозная 30 (САС) - г. Екатеринбург, ул. Миасская 37 (СВО) - г. Екатеринбург, Московский тракт 11км, д.4 (ЗФС, ЦКРТ, ЦЛ) - г. Екатеринбург, Московский тракт 11км (АТП) - г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Верхняя, 75 (ЦВИВ) - г. Екатеринбург, ул. Шейкмана 45 (КИПиА) Место поставки отдельной партии товара определяется в письменной заявке Поставщику.Рассчитать логистику >