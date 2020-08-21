Приобретение жилого помещения (квартиры) на первичном рынке жилья у застройщика, расположенного на территории г.Сергач Сергачского муниципального района Нижегородской области для последующего предоставления по договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 0332300152420000014

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0332300152420000014 Уникальный номер закупки 0332300152420000014 Номер закупки Наименование закупки Приобретение жилого помещения (квартиры) на первичном рынке жилья у застройщика, расположенного на территории г.Сергач Сергачского муниципального района Нижегородской области для последующего предоставления по договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 0332300152420000014 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры КУМИ И ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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