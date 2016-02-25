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Номер извещения
31603315559
Уникальный номер закупки
72/2016-ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора поставки продуктов питания в ассортименте (чайная "Багульник" г. Чита)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.02.2016 08:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ткаченко Зоя Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Поставка продуктов питания (сахаристые кондитерские изделия) в ассортименте (чайная "Багульник" г. Чита)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2016 11:00 GMT +325.02.2016 11:0025.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603315559Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (сахаристые кондитерские изделия) в ассортименте (чайная "Багульник" г. Чита) Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2016 11:0025.02.2016 11:0025.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603315559Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (сахаристые кондитерские изделия) в ассортименте (чайная "Багульник" г. Чита) Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (сахаристые кондитерские изделия) в ассортименте (чайная "Багульник" г. Чита)
Начальная цена
538 087,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Чита, Дивизионная, дом № 36, строение 2 (солдатская чайная)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
10.72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11250
Поставка продуктов питания (мучные кондитерские изделия) в ассортименте (чайная "Багульник" г. Чита)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2016 11:00 GMT +325.02.2016 11:0025.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603315559Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (мучные кондитерские изделия) в ассортименте (чайная "Багульник" г. Чита) Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2016 11:0025.02.2016 11:0025.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603315559Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (мучные кондитерские изделия) в ассортименте (чайная "Багульник" г. Чита) Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (мучные кондитерские изделия) в ассортименте (чайная "Багульник" г. Чита)
Начальная цена
181 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Чита, Дивизионная, дом № 36, строение 2 (солдатская чайная)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
10.72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6000
Поставка продуктов питания (вафли, крекер, пряники) в ассортименте (чайная "Багульник" г. Чита)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2016 11:00 GMT +325.02.2016 11:0025.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603315559Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (вафли, крекер, пряники) в ассортименте (чайная "Багульник" г. Чита) Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2016 11:0025.02.2016 11:0025.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603315559Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (вафли, крекер, пряники) в ассортименте (чайная "Багульник" г. Чита) Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (вафли, крекер, пряники) в ассортименте (чайная "Багульник" г. Чита)
Начальная цена
599 320,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Чита, Дивизионная, дом № 36, строение 2 (солдатская чайная)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
10.72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15125
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