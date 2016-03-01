Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП602525 Уникальный номер закупки 3 ЗЦ-2016 Номер закупки Наименование закупки Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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