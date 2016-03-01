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    Главная / Торги / Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».

    Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.03.2016 18:0001.03.2016 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602525Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП602525

    Уникальный номер закупки

    3 ЗЦ-2016

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2016 20:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении запроса цен № 3 ЗЦ-2016 от 12.02.2016, приложениe №1 (Форма №1), приложение №2 (Форма №2)

    Приложение №3 (Форма №3 Расчет цены. Смета стоимости работ)

    Приложение №4 (Форма №4 Перечень собственных машин и оборудования)

    Приложение №5 (Форма №5 Информация о квалификации специалистов, ответственных за выполнение работ по договору)

    Проект договора с приложениями №№1,2,3,4,5,6,7

    Геологическое задание на выполнение научно-исследовательских работ.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ННК-Саратовнефтегаздобыча
    Все закупки и тендеры ННК-Саратовнефтегаздобыча

    Юридический адрес

    410056, Саратовская область, , Саратов, ул. Советская, 4

    Почтовый адрес

    410056, Саратовская область, , Саратов, ул. Советская, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 47-38-88 доб. 3560

    Факс

    +7 8452 47-38-80

    Адрес электронной почты

    Elena.Pomogaybo@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Помогайбо Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская Область

    Закупки и тендеры Продукция горнодобывающих производств

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.03.2016 18:00 GMT +301.03.2016 18:0001.03.2016 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602525Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».Саратов

    Дата и время вскрытия заявок

    01.03.2016 18:1001.03.2016 18:1001.03.2016 18:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602525Дата и время вскрытия заявок Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».Саратов

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.03.201616.03.2016 18:0016.03.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602525Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями договора, геологического задания, календарного плана.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Саратовская область, Федоровский район, Калужский ЛУРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Выполнение работ без авансирования. Оплата стоимости работ после 90 (девяносто) дней, но не позднее 120 (ста двадцати) дней с даты приемки соответствующего этапа на основании отчетных документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ННК-Саратовнефтегаздобыча»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ННК-Саратовнефтегаздобыча
    Все закупки и тендеры ННК-Саратовнефтегаздобыча

    Адрес местонахождения

    410056, Саратовская область, , Саратов, ул. Советская, 4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    B

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Научно-исследовательские работы по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала»."

    Кол-во: 0

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