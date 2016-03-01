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Номер извещения
ГП602525
Уникальный номер закупки
3 ЗЦ-2016
Наименование закупки
Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2016 20:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Извещение о проведении запроса цен № 3 ЗЦ-2016 от 12.02.2016, приложениe №1 (Форма №1), приложение №2 (Форма №2)
Приложение №5 (Форма №5 Информация о квалификации специалистов, ответственных за выполнение работ по договору)
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410056, Саратовская область, , Саратов, ул. Советская, 4
Почтовый адрес
410056, Саратовская область, , Саратов, ул. Советская, 4
Контактный телефон
+7 8452 47-38-88 доб. 3560
Факс
+7 8452 47-38-80
Адрес электронной почты
Elena.Pomogaybo@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Помогайбо Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.03.2016 18:00 GMT +301.03.2016 18:0001.03.2016 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602525Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».Саратов
Дата и время вскрытия заявок
01.03.2016 18:1001.03.2016 18:1001.03.2016 18:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602525Дата и время вскрытия заявок Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».Саратов
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
16.03.201616.03.2016 18:0016.03.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602525Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».Саратов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Обоснование выбора перспективных на нефть и газ участков недр для лицензирования на основе анализа нефтегазоносности и оценки ресурсного потенциала».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями договора, геологического задания, календарного плана.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская область, Федоровский район, Калужский ЛУРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ННК-Саратовнефтегаздобыча
Все закупки и тендеры ННК-Саратовнефтегаздобыча
Адрес местонахождения
410056, Саратовская область, , Саратов, ул. Советская, 4
Отсутствуют
B
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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