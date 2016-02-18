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Номер извещения
31603314160
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое диагностирование: мостовых электрических кранов соор.17 (1шт.), пристрой 1А соор.1 (2 шт.), соор.2 (6 шт.), соор.8 (1 шт.) пл.112, многопролётных подвесных электрических кранов соор.1 (5 шт.) пл.254, крана мостового однобалочного подвесного электрического с эл. талью соот.7 (1 шт.) пл.254
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2016 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 33622 7-09-04
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
Ilin.V.V@baykonur.com
Ф.И.О. контактного лица
Казыдуб Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329
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Техническое диагностирование: мостовых электрических кранов соор.17 (1шт.), пристрой 1А соор.1 (2 шт.), соор.2 (6 шт.), соор.8 (1 шт.) пл.112, многопролётных подвесных электрических кранов соор.1 (5 шт.) пл.254, крана мостового однобалочного подвесного электрического с эл. талью соот.7 (1 шт.) пл.254
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.02.2016 08:00 GMT +318.02.2016 08:0018.02.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603314160Дата и время окончания срока приема заявок Техническое диагностирование: мостовых электрических кранов соор.17 (1шт.), пристрой 1А соор.1 (2 шт.), соор.2 (6 шт.), соор.8 (1 шт.) пл.112, многопролётных подвесных электрических кранов соор.1 (5 шт.) пл.254, крана мостового однобалочного подвесного электрического с эл. талью соот.7 (1 шт.) пл.254г. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329
Дата и время вскрытия заявок
18.02.2016 08:0018.02.2016 08:0018.02.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603314160Дата и время вскрытия заявок Техническое диагностирование: мостовых электрических кранов соор.17 (1шт.), пристрой 1А соор.1 (2 шт.), соор.2 (6 шт.), соор.8 (1 шт.) пл.112, многопролётных подвесных электрических кранов соор.1 (5 шт.) пл.254, крана мостового однобалочного подвесного электрического с эл. талью соот.7 (1 шт.) пл.254г. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329
Подведение итогов не позднее
25.02.2016 08:0025.02.2016 08:0025.02.2016 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603314160Подведение итогов не позднее Техническое диагностирование: мостовых электрических кранов соор.17 (1шт.), пристрой 1А соор.1 (2 шт.), соор.2 (6 шт.), соор.8 (1 шт.) пл.112, многопролётных подвесных электрических кранов соор.1 (5 шт.) пл.254, крана мостового однобалочного подвесного электрического с эл. талью соот.7 (1 шт.) пл.254г. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.02.201625.02.2016 08:0025.02.2016 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603314160Подведение итогов не позднее Техническое диагностирование: мостовых электрических кранов соор.17 (1шт.), пристрой 1А соор.1 (2 шт.), соор.2 (6 шт.), соор.8 (1 шт.) пл.112, многопролётных подвесных электрических кранов соор.1 (5 шт.) пл.254, крана мостового однобалочного подвесного электрического с эл. талью соот.7 (1 шт.) пл.254г. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое диагностирование: мостовых электрических кранов соор.17 (1шт.), пристрой 1А соор.1 (2 шт.), соор.2 (6 шт.), соор.8 (1 шт.) пл.112, многопролётных подвесных электрических кранов соор.1 (5 шт.) пл.254, крана мостового однобалочного подвесного электрического с эл. талью соот.7 (1 шт.) пл.254
Начальная цена
5 698 488,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией процедуры закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией процедуры закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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