Выполнение работ по приспособлению для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения ГБУК г. Москвы "ЦБС САО", Библиотека № 42 имени А.Платонова по адресу: г. Москва, ул. Усиевича, д. 16 (повторно) 0373200138220000238

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0373200138220000238 Уникальный номер закупки 0373200138220000238 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по приспособлению для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения ГБУК г. Москвы "ЦБС САО", Библиотека № 42 имени А.Платонова по адресу: г. Москва, ул. Усиевича, д. 16 (повторно) 0373200138220000238 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ"

Все закупки и тендеры ГКУ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru