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Номер извещения
0373200138220000238
Уникальный номер закупки
0373200138220000238
Наименование закупки
Выполнение работ по приспособлению для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения ГБУК г. Москвы "ЦБС САО", Библиотека № 42 имени А.Платонова по адресу: г. Москва, ул. Усиевича, д. 16 (повторно) 0373200138220000238
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
07.08.2020 18:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по приспособлению для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения ГБУК г. Москвы "ЦБС САО", Библиотека № 42 имени А.Платонова по адресу: г. Москва, ул. Усиевича, д. 16 (повторно)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0373200138220000238Подведение итогов не позднее Выполнение работ по приспособлению для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения ГБУК г. Москвы "ЦБС САО", Библиотека № 42 имени А.Платонова по адресу: г. Москва, ул. Усиевича, д. 16 (повторно)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по приспособлению для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения ГБУК г. Москвы "ЦБС САО", Библиотека № 42 имени А.Платонова по адресу: г. Москва, ул. Усиевича, д. 16 (повторно)
Начальная цена
5 603 641,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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