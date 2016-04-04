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Номер извещения
ГП602508
Уникальный номер закупки
АУ04-ОАЭ2016
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2016 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 234
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бадаев Равиль Шамилевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2016 12:00 GMT +304.04.2016 12:0004.04.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602508Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.04.2016 16:0005.04.2016 16:0005.04.2016 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП602508Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Дата и время проведения
06.04.2016 12:0006.04.2016 12:0006.04.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП602508Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Подведение итогов не позднее
07.04.2016 16:0007.04.2016 16:0007.04.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602508Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»
Начальная цена
318,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
19 175,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
60,30 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ленинградская область, г. Выборг, ул. Ульяновская, д.13, лит. А, А1, А2, а, помещение 1 лит. А2 (открытая территория)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
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