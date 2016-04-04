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    Главная / Торги / На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2016 12:0004.04.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602508Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.НПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП602508

    Уникальный номер закупки

    АУ04-ОАЭ2016

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2016 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    №АУ04-ОАЭ2016

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 234

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бадаев Равиль Шамилевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2016 12:00 GMT +304.04.2016 12:0004.04.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602508Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.04.2016 16:0005.04.2016 16:0005.04.2016 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП602508Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Дата и время проведения

    06.04.2016 12:0006.04.2016 12:0006.04.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП602508Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Подведение итогов не позднее

    07.04.2016 16:0007.04.2016 16:0007.04.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602508Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.04.201607.04.2016 16:0007.04.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602508Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»

    Начальная цена

    318,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    19 175,40 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    60,30 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ленинградская область, г. Выборг, ул. Ульяновская, д.13, лит. А, А1, А2, а, помещение 1 лит. А2 (открытая территория)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора (Приложение № 3 к Аукционной документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг Запад»"

    Кол-во: 60

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