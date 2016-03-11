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Номер извещения
31603311923
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка листового проката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2016 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Контактный телефон
+7 8332 74-03-37
Факс
+7 8332 58-61-22
Адрес электронной почты
info@vmpavitec.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серебренников Александр Павлович
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Листовой прокат
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2016 07:00 GMT +311.03.2016 07:0011.03.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603311923Дата и время окончания срока приема заявок Листовой прокатКиров
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.03.2016 17:0018.03.2016 17:0018.03.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31603311923Дата окончания срока рассмотрения заявок Листовой прокатКиров
Дата и время проведения
23.03.2016 11:0023.03.2016 11:0023.03.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31603311923Дата и время проведения Листовой прокатКиров
Подведение итогов не позднее
29.03.2016 11:1029.03.2016 11:1029.03.2016 11:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603311923Подведение итогов не позднее Листовой прокатКиров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Листовой прокат
Начальная цена
559 320,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВМП АВИТЕК
Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Отсутствуют
46.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6000
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