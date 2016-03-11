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    Главная / Торги / Поставка листового проката

    Поставка листового проката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2016 07:0011.03.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603311923Дата и время окончания срока приема заявок Листовой прокатКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603311923

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка листового проката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2016 12:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех. задание и проект договора (электронный вид)

    Тех. задание и проект договора (графический вид)

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Вятское машиностроительное предприятие АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Юридический адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Почтовый адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Контактный телефон

    +7 8332 74-03-37

    Факс

    +7 8332 58-61-22

    Адрес электронной почты

    info@vmpavitec.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серебренников Александр Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Листовой прокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2016 07:00 GMT +311.03.2016 07:0011.03.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603311923Дата и время окончания срока приема заявок Листовой прокатКиров

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.03.2016 17:0018.03.2016 17:0018.03.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31603311923Дата окончания срока рассмотрения заявок Листовой прокатКиров

    Дата и время проведения

    23.03.2016 11:0023.03.2016 11:0023.03.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31603311923Дата и время проведения Листовой прокатКиров

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2016 11:1029.03.2016 11:1029.03.2016 11:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603311923Подведение итогов не позднее Листовой прокатКиров

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201629.03.2016 11:1029.03.2016 11:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603311923Подведение итогов не позднее Листовой прокатКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Листовой прокат

    Начальная цена

    559 320,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВМП АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Адрес местонахождения

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Листовой прокат"

    Кол-во: 6000

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