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Номер извещения
0371300027820000328
Уникальный номер закупки
0371300027820000328
Наименование закупки
Благоустройство территории между домами № 43,45,47 по ул. Кривова (г. Ярославль) в 2020 г. в рамках муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории города Ярославля" на 2015-2020 годы 0371300027820000328
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
07.08.2020 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Благоустройство территории между домами № 43,45,47 по ул. Кривова (г. Ярославль) в 2020 г. в рамках муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории города Ярославля" на 2015-2020 годы
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0371300027820000328Подведение итогов не позднее Благоустройство территории между домами № 43,45,47 по ул. Кривова (г. Ярославль) в 2020 г. в рамках муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории города Ярославля" на 2015-2020 годы
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Благоустройство территории между домами № 43,45,47 по ул. Кривова (г. Ярославль) в 2020 г. в рамках муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории города Ярославля" на 2015-2020 годы
Начальная цена
743 980,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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