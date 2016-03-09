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Номер извещения
ГП602571
Уникальный номер закупки
16_ВТК_113_ПЗ
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров и инструмента, инвентаря
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
15.02.2016 16:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634041, Томская область, , Томск, пр. Комсомольский, 70/1
Почтовый адрес
634041, Томская область, , Томск, пр. Комсомольский, 70/1
Контактный телефон
+7 3822 70-51-41
Факс
+7 3822 70-51-01
Адрес электронной почты
anara@vtk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крыгина Анара Максутовна
Место рассмотрения предложений
Томск
Закупки и тендеры Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров и инструмента, инвентаря
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров и инструмента, инвентаря
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказной спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Томск. Ул. Ракетная 4/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
634041, Томская область, , Томск, пр. Комсомольский, 70/1
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
634041, Томская область, , Томск, пр. Комсомольский, 70/1
Наименование заказчика
СН-Газдобыча
Все закупки и тендеры СН-Газдобыча
Адрес местонахождения
634041, Томская область, , Томск, проспект Комсомольский, 70/1
Отсутствуют
25.73
27.90
28.24
28.29.7
46.90
Документация лота
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