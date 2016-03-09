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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров и инструмента, инвентаря

    Поставка хозяйственных товаров и инструмента, инвентаря

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.03.2016 20:0009.03.2016 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602571Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров и инструмента, инвентаряТомскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП602571

    Уникальный номер закупки

    16_ВТК_113_ПЗ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров и инструмента, инвентаря

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.02.2016 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Формат спецификации

    Документация

    Заказная спецификация

    Извещение

    Проект договора СН-Газдобыча

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ННК-Восточная транснациональная компания
    Все закупки и тендеры ННК-ВТК

    Юридический адрес

    634041, Томская область, , Томск, пр. Комсомольский, 70/1

    Почтовый адрес

    634041, Томская область, , Томск, пр. Комсомольский, 70/1

    Контактный телефон

    +7 3822 70-51-41

    Факс

    +7 3822 70-51-01

    Адрес электронной почты

    anara@vtk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крыгина Анара Максутовна

    Место рассмотрения предложений

    Томск

    Закупки и тендеры Томская Область

    Закупки и тендеры Инструмент

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Инструменты ручные с механизированным приводом

    Закупки и тендеры Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров и инструмента, инвентаря

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.03.201621.03.2016 14:3021.03.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602571Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров и инструмента, инвентаряТомск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров и инструмента, инвентаря

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказной спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Томск. Ул. Ракетная 4/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По истечении 60, но не более 90 календарных дней с момента поставки, если иное не будет предусмотрено в приложениях к рамочному договору поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ННК-Восточная транснациональная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ННК-ВТК
    Все закупки и тендеры ННК-ВТК

    Адрес местонахождения

    634041, Томская область, , Томск, пр. Комсомольский, 70/1

    Наименование заказчика

    ННК-ВТК
    Все закупки и тендеры ННК-ВТК

    Адрес местонахождения

    634041, Томская область, , Томск, пр. Комсомольский, 70/1

    Наименование заказчика

    СН-Газдобыча
    Все закупки и тендеры СН-Газдобыча

    Адрес местонахождения

    634041, Томская область, , Томск, проспект Комсомольский, 70/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    28.24

    Производство ручных инструментов с механизированным приводом

    28.29.7

    Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Формат спецификации

    29.09.2016

    Проект договора СН-Газдобыча

    19.01.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкурка шлифовальная КР3 1Е W Р180 (8)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Шкурка шлифовальная КР3 1Е W Р600 (28)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Шкурка шлифовальная КР3 1Е W Р80 (20)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Шлифшкурка водостойкая на тканевой основе №14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Смазка консистентная FAG K2N-30 либо эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Полотно нетканное"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Полотно вафельное отбеленное"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Полотно нетканное"

    Кол-во: 18

    "Позиция 9"

    "Цепь для бензопилы "Штиль""

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Бензопила "Штиль 211 МС" шина 35 либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Набор инструментов FIT 65101 либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Валик синтетический 250мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Кисть флейцевая плоская КФ-100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Кисть флейцевая плоская КФ-25"

    Кол-во: 40

    "Позиция 15"

    "Кисть флейцевая плоская КФ-50"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "Кисть флейцевая плоская КФ-75"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "Ключ гаечный разводной №36 БМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Леска STIHL 2,4 мм либо эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Лопата движок для снега пластиковая на колесах (810*440мм)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Набор ключей рожковых ( р-р 17-32)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный GEDORE 30мм либо эквивалент"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Тонкогубцы ЗУБР "Электрик" 160мм либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Углошлифовальная машина Интерскол УШМ-150/1300 либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Штангенциркуль с глубиномером 150мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Изолента ПВХ красная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Изолента ПВХ синяя"

    Кол-во: 40

    "Позиция 27"

    "Изолента ПВХ желтая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Изолента ПВХ желто-зеленая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Изолента ПВХ зеленая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Дверной доводчик"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Клей герметик по дереву Ольха"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Пистолет для герметика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Набор отверток КИПиА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Пассатижи диэлектрические SANTOOL 031103-001-160 либо эквивалент"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Паяльник ЭПСН 65Вт/220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Изолента х/б двухсторонняя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Пена монтажная MAKROFLEKX (под пистолет) либо эквивалент"

    Кол-во: 14

    "Позиция 38"

    "Веник Сорго"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Лопата снеговая деревяная с черенком"

    Кол-во: 7

    "Позиция 40"

    "Таз пластмассовый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 41"

    "Лопата для снега пластик "Fiskars 142610"либо эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Лопата совковая с черенком"

    Кол-во: 25

    "Позиция 43"

    "Лопата для снега алюминиевая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Лопата штыковая с черенком"

    Кол-во: 25

    "Позиция 45"

    "Рулетка 5 метров"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Рулетка Р-20УЗГ (ДСТУ4179-2003)"

    Кол-во: 19

    "Позиция 47"

    "Щетка стальная"

    Кол-во: 24

    "Позиция 48"

    "Электрокоса Elitech ЕT 1000 либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Ведро оцинкованное 12л"

    Кол-во: 16

    "Позиция 50"

    "Щетка для пола с черенком "Комфорт""

    Кол-во: 16

    "Позиция 51"

    "Щетка сметка с совком"

    Кол-во: 54

    "Позиция 52"

    "Краскораспылитель GAV165A либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Леска STIHL 4,0 мм либо эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Пистолет для пены монтажной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Плоскогубцы комбинированные 200мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Топор кованный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Ведро пластиковое"Люкс" с крышкой 10л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Ведро пластиковое"Люкс" с крышкой 15л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Замок навесной Palladium 604A-5 либо эквивалент"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный GEDORE 32мм либо эквивалент"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный GEDORE 41мм либо эквивалент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный GEDORE 55мм либо эквивалент"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Ключ трубный КОТ (48-89)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 64"

    "Кувалда "MATRIX" либо эквивалент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Молоток искробезопасный омедненный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Набор ключей рожковых омедненных 17-32 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Прямой трубный ключ (модель №24 89мм) Риджит либо эквивалент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Изолента ПВХ красная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 69"

    "Изолента ПВХ синяя"

    Кол-во: 178

    "Позиция 70"

    "Изолента ПВХ желтая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 71"

    "Изолента ПВХ зеленая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 72"

    "Комплект клеевой PES-G для заделки греющего кабеля"

    Кол-во: 14

    "Позиция 73"

    "Изолента ПВХ желто-зеленая"

    Кол-во: 40

    "Позиция 74"

    "Изолента х/б двухсторонняя"

    Кол-во: 17

    "Позиция 75"

    "Клей холодная сварка Алмаз универсальный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Болгарка GWS 22-230 JH либо эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Болгарка GWS 7-125 либо эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Круг отрезной 125х3х22"

    Кол-во: 250

    "Позиция 79"

    "Круг отрезной 150х3х22"

    Кол-во: 250

    "Позиция 80"

    "Круг отрезной 230х3х22"

    Кол-во: 200

    "Позиция 81"

    "Круг шлифовальный 125х4х23"

    Кол-во: 200

    "Позиция 82"

    "Круг шлифовальный 150х3х23"

    Кол-во: 200

    "Позиция 83"

    "Круг шлифовальный 230х6х23"

    Кол-во: 240

    "Позиция 84"

    "Круг шлифовальный ПП 400х40х203 24А 20-П СМ1 ВК5, 35м/с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Шкаф для сушки и прокалки электродов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Алмазная чашка для доводки резцов 180х32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Сварочный инвентор 250А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Пена монтажная в комплекте с трубками"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Тележка с комплектом инструмента Мастак либо эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Бокорезы усиленные STAYER "CHROMAX" 180мм либо эквивалент"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Клещи токовые Mastech M266 либо эквивалент"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Мегаомметр ЭСО 210/2Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Набор ключей имбусовых KRAFTOOL 2-10 мм либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Набор диэлектрических отверток Энкор либо эквивалент"

    Кол-во: 9

    "Позиция 95"

    "Набор ключей рожковых ( р-р 8-32)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Съёмник 2-х захватный KINGTONY либо эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Набор напильников 200мм с деревянной ручкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Набор шестигранных ключей USP либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Съемник масляного фильтра ременный King Tony 3203 либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Паяльник ЭПСН-100Вт 220В 50Гц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Бокорезы усиленные STAYER "HERCULES" 180мм либо эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Набор ключей рожковых ( р-р 6-24)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Пассатижи диэлектрические SANTOOL 031102-001-180 либо эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Замок ЗУБР 37211-40 эксперт либо эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Очиститель монтажной пены 500мл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Паяльник ЭПСН 40Вт/220В с тонким жалом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Ножницы по металлу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Ножовка по металлу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Перфоратор Bosh GBH 2-26 RE либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Урна"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Шторка для душевой"

    Кол-во: 15

    "Позиция 112"

    "Рулетка Р-20УЗГ (ДСТУ4179-2003)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Валик синтетитческий 250мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 114"

    "Ванночка для валика"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Кисть флейцевая плоская КФ-100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 116"

    "Ключ газовый №3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Ключ газовый №4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) 22мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) 24мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) 30мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 121"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный GEDORE 30мм либо эквивалент"

    Кол-во: 3

    "Позиция 122"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный GEDORE 32мм либо эквивалент"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Лопата совковая с черенком"

    Кол-во: 7

    "Позиция 124"

    "Лопата штыковая с черенком"

    Кол-во: 9

    "Позиция 125"

    "Метла синтетическая круглая с черенком"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "Полотно ножовочное GEDORE 403А либо эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 127"

    "Рулетка Black Matrix либо эквивалент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Набор торцевых головок D19Y либо эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Тример (кусторезка бензиновая, комбинированная) "Штиль" либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Трубный ключ модель 36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Трубный ключ модель 24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Цепь для бензопилы "Штиль""

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Шприц для закачки арматола в корпус задвижки АФ2-65*35ХЛ К1 либо эквивалент"

    Кол-во: 3

    "Позиция 134"

    "Изолента ПВХ AVIORA черная либо эквивалент"

    Кол-во: 12

    "Позиция 135"

    "Клей секундный Супер Момент Профи"

    Кол-во: 10

    "Позиция 136"

    "Пломбиратор с гравировкой текста "УКПГиГ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Удлинитель на катушке 100м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Удлинитель на катушке 50м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Ведро оцинкованное"

    Кол-во: 7

    "Позиция 140"

    "Замок навесной Булат ВС 1-П67-01 ПЛ либо эквивалент"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Совок д/мусора с резиновой кромкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Лестница-стремянка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Щетка сметка с совком"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Щетка стальная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Набор ключей накидных омедненных (8-30мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "Прямой трубный ключ (модель №24 89мм) Риджит либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Ключ трубный Ridgid Ду 141 мм либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Ключ трубный Ridgid Ду 89 мм либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Бокорезы ЗУБР хромированные 180мм либо эквивалент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Дрель электрическая Интерскол 1200 Вт либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Зачистка металлическая PPR-C 32/40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Зубило с пластиковым протектором 300мм FIT либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Клещи токовые Mastech M266 либо эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Клупп для нарезания резьбы 1/2-1.1/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Ключ трубный 1,5" Энкор либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Набор диэлектрических отверток Энкор либо эквивалент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "Набор ключей комбинированных в чехле Энкор 26244 либо эквивалент"

    Кол-во: 3

    "Позиция 158"

    "Набор сверл по металлу 1-10мм DeWalt либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Плоскогубцы ЗУБР хромированные 180мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Набор ключей накидных (р-р 8-41)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Набор ключей рожковых ( р-р 8-41)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Набор ключей КГД омедненных (р-р 8-41)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Тележка с комплектом инструмента Мастак либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Набор ключей (рожковые+накидные) (р-р 12-46)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Комплект ЗИП для аппарата плазменной резки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 166"

    "Комплект резцов для токарного станка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Комплект головок 6гр 8-27мм 1/2" KINGTONY 4501MR либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Набор STAYER Отвертки "PROFI" ULTRA, Cr-V, намагниченные либо эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Сварочный аппарат FORA WERD для сварки полипропиленовых труб либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Набор головок King Tony 4012MR либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Набор ключей КГД омедненных (р-р 8-41)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Набор ключей шестигранных"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Набор STAYER Отвертки "PROFI" ULTRA, Cr-V, намагниченные либо эквивалент"

    Кол-во: 3

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