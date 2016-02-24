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    Главная / Торги / Запрос котировок на право заключения договора на поставку медиацентров Eltex NV-102

    Запрос котировок на право заключения договора на поставку медиацентров Eltex NV-102

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.02.2016 09:3024.02.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603308229Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медиацентров Eltex NV-102, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603308229

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на право заключения договора на поставку медиацентров Eltex NV-102

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2016 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22 доб. 1760

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королев Владислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    , г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Товары спортивные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медиацентров Eltex NV-102

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.02.2016 09:30 GMT +324.02.2016 09:3024.02.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603308229Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медиацентров Eltex NV-102, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16

    Дата и время вскрытия заявок

    24.02.2016 09:3024.02.2016 09:3024.02.2016 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603308229Дата и время вскрытия заявок Поставка медиацентров Eltex NV-102, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.201601.03.2016 23:0001.03.2016 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603308229Подведение итогов не позднее Поставка медиацентров Eltex NV-102, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медиацентров Eltex NV-102

    Начальная цена

    185 548,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с положениями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    32.3

    Производство спортивных товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка медиацентров Eltex NV-102"

    Кол-во: 40

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