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Номер извещения
31603308229
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок на право заключения договора на поставку медиацентров Eltex NV-102
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2016 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22 доб. 1760
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королев Владислав Сергеевич
Место рассмотрения предложений
, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медиацентров Eltex NV-102
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.02.2016 09:30 GMT +324.02.2016 09:3024.02.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603308229Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медиацентров Eltex NV-102, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Дата и время вскрытия заявок
24.02.2016 09:3024.02.2016 09:3024.02.2016 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603308229Дата и время вскрытия заявок Поставка медиацентров Eltex NV-102, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медиацентров Eltex NV-102
Начальная цена
185 548,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с положениями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с положениями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Отсутствуют
32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
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